Joński i Szczerba: Polska importowała w 2021 r. 8,3 mln ton węgla z Rosji; robi to nadal

W 2021 roku Polska importowała 8,3 mln ton węgla z Rosji - o 3,1 mln ton więcej niż w roku 2016 - podali w poniedziałek posłowie KO: Dariusz Joński i Michał Szczerba. Według nich, Polska w dalszym ciągu, pomimo wojny w Ukrainie, importuje z Rosji duże ilości tego surowca.

Premier Mateusz Morawiecki wezwał w poniedziałek europejskich liderów, by jak najszybciej podjęli decyzję o rezygnacji z importu rosyjskich surowców: ropy, gazu i węgla. Przypomniał, że sam kilka tygodni temu zadeklarował taki zamiar. 30 marca Morawiecki mówił, iż ma nadzieję, że w maju 2022 roku uda się zakończyć import węgla z Rosji.

Na poniedziałkową konferencję szefa rządu zareagowali posłowie Koalicji Obywatelskiej: Dariusz Joński i Michał Szczerba. Obaj - jak mówili - prowadzili w ostatnich tygodniach kontrolę poselską w sprawie transportu kolejowego przez granicę polsko-białoruską, w sposób szczególny przyglądając się temu, jak wygląda import do naszego kraju rosyjskiego węgla.

Według Szczerby, w 2021 roku Polska zaimportowała 8,3 mln ton węgla z Rosji. To - jak podkreślił - o 3,1 mln ton więcej niż w roku 2016. "Rok 2021 to był już czas, kiedy spływały do nas informacje, szczególnie z amerykańskiego wywiadu, że szykowana jest ta tak zwana operacja Putina, że gromadzone są wojska przy granicy rosyjsko-ukraińskiej" - mówił poseł KO.

Ocenił przy tym, iż sama inwazja rosyjska na Ukrainę niewiele zmieniła w kwestii importu węgla, który do naszego kraju wjeżdża koleją przez Białoruś przejściami w Terespolu, Siemianówce i Kuźnicy Białostockiej.

Joński zaprezentował z kolei dane dotyczące importu węgla z Rosji w okresie obejmującym ostatnie tygodnie. Zaznaczył, że kontrola poselska, którą prowadził wraz ze Szczerbą, została podzielona na dwa okresy: od 24 lutego do 16 marca oraz od 17 marca do 31 marca. "Prowadzimy ją już od dwóch tygodni i byliśmy ciekawi jak rząd premiera Mateusza Morawieckiego w tym pierwszym i drugim okresie się zachowuje. Premier codziennie apeluje, odpytuje prezydentów i premierów innych rządów co robią w sprawie sankcji, więc chcieliśmy zobaczyć co w tej sprawie robi polski rząd" - uzasadniał poseł KO.

Według niego, w dniach od 24 lutego do 16 marca, granicę polsko-białoruską przekroczyło w sumie 1450 pociągów towarowych (to ponad 45 tys. wagonów) - 720 przyjechało do Polski z Białorusi, 730 wyjechało do tego kraju. "Najważniejszą informacją jest to, że 70 proc. wagonów, które opuszcza Polskę jadąc na Białoruś, jest pusta, a te które wracają z Białorusi do Polski, wszystkie są pełne" -powiedział Joński.

Dodał, że w drugim okresie, od 17 do 31 marca pociągów, które kursowały przez granicę polsko-białoruską, było natomiast w sumie 1115. "Nic, dokładnie nic, jeśli chodzi o transport kolejowy po 24 lutego się nie zmieniło. Nie zmieniło się natężenie rozkładu jazdy pociągów cargo, nie zmieniły się towary, które są wwożone na teren Unii Europejskiej przez Białoruś. Jest to nadal przede wszystkim węgiel, ale również gaz" - mówił Szczerba.

Jak dodał, polsko-białoruską granicę przekracza obecnie 10 przewoźników, w tym PKP Cargo. "To jest ten moment, kiedy należałoby pana premiera zapytać (...) co się dzieje, że od 40 dni trwa wojna, gdzie mamy przykłady ludobójstwa, zbrodni wojennych na kobietach, dzieciach, a jednocześnie przez 40 dni realizowana jest umowa dwustronna w zakresie komunikacji kolejowej z Białorusią, przez trzy przejścia graniczne przejeżdżają polskie pociągi w 70 proc. puste, po to, żeby za chwilę wrócić załadowane rosyjskim węglem i rosyjskim gazem, które sponsorują machinę wojenną" - mówił Szczerba.

"Pytamy dzisiaj premiera Morawieckiego: kiedy pan zakaże importu rosyjskiego węgla, ropy i gazu? - wtórował Joński.

30 marca Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie robiła wszystko, by odejść od rosyjskiej ropy do końca roku 2022, oraz wyraził nadzieję, że w maju 2022 roku uda się zakończyć import węgla z Rosji. Jak zaznaczył, dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu.

W Sejmie na rozpatrzenie czeka też rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zakłada on m.in. wprowadzenie zakazu przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu.

