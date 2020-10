José Mourinho w reklamie polskiej firmy finansowej

José Mourinho, jeden z najbardziej znanych trenerów piłkarskich na świecie, został ambasadorem marki XTB, polskiej platformy do handlu na rynku forex. Portugalczyk będzie globalnym ambasadorem XTB przez najbliższe dwa lata.

Światowe gwiazdy w polskich reklamach

- Jesteśmy firmą internetową świadczącą usługi online, więc pandemia nie wpłynęła negatywnie na naszą działalność. Z drugiej strony pandemia spowodowała bardzo dynamiczne ruchy rynkowe, które przyczyniły się do większego zainteresowania naszymi usługami, a także do wyższych wolumenów generowanych przez naszych klientów. Te elementy pozwoliły nam podpisać więcej nowych rachunków w pierwszej połowie 2020 roku niż w ostatnich dwóch latach, oraz wygenerować najwyższe zyski w historii firmy - komentuje Omar Arnaout.Patrząc na przychody XTB w pierwszym półroczu 2020 r. pod kątem klas instrumentów widać, że prym wiodły CFD (kontrakt różnicy kursowej) oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych w pierwszym półroczu 2020 r. sięgnął 48,8 proc. wobec 84,3 proc. rok wcześniej.To konsekwencja m.in. dużego zainteresowania klientów XTB instrumentami CFD opartymi o niemiecki indeks akcji DAX (DE30), amerykańskie indeksy US500, US100 oraz kontrakt na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym.Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD na towary. Ich udział w strukturze przychodów w pierwszego półroczu 2020 r. wyniósł 40,6 proc. (pierwsze półrocze 2019 r. to 6,9 proc.).Najzyskowniejszym instrumentem w tej klasie był CFD oparty na notowaniach ceny ropy, złota oraz kontraktu na gaz ziemny.Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 8,6 proc. wszystkich przychodów wobec 6,2 proc. rok wcześniej.XTB od 2016 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.José Mourinho nie jest pierwszą znaną postacią promującą polskie firmy. W latach 2017 i 2018 XTB wpierał znany duński aktor Mads Mikkelsen.W roku 2013. znana aktorka Monica Belluci występowała w reklamie wody mineralnej Cisowianka Perlage.Od roku 2012 w reklamach napoju energetyzującego Black, produkowanego przez polską firmę FoodCare, występuje były bokser Mike Tyson.W roku 2015. producent okien Drutex Drutex korzystał z wizerunku znanych piłkarzy: Włocha Andrei Pirlo (wówczas Juventus Turyn) i niemieckiego obrońcy Phillipa Lahma (wtedy Bayern Monachium).Na znane postaci stawiał swego czasu także bank BZ WBK, w jego spotach reklamowych wystąpili m.in. aktorzy Kevin Spacey, Danny de Vito, John Cleese, Gerard Depardieu, Antonio Banderas, Chuck Norris oraz była gwiazda piłki nożnej Pele.