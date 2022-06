JPMorgan w ramach pomocy dla ukraińskich uchodźców organizuje m.in. płatne staże

W ramach akcji humanitarnej dla ofiar wojny w Ukrainie JPMorgan zorganizuje płatne staże, a także pomoc wybranym kandydatom w podnoszeniu kwalifikacji i kontynuowaniu kariery w Polsce - poinformował w poniedziałek PAP bank JPMorgan.

JPMorgan Chase and Co to jeden z największych holdingów finansowych na świecie. Pod koniec 2021 r. był piątym największym bankiem pod względem aktywów - w grudniu ubiegłego roku wyniosły one 3,74 bln dolarów.

Bank poinformował, że w ramach akcji humanitarnej dla ofiar wojny w Ukrainie JPMorgan zorganizuje m.in. płatne staże. W notatce wysłanej do pracowników banku przez Viswasa Raghavana, dyrektora generalnego na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, oraz Paula Braziera, szefa banku w Polsce, podano, że pomoc dla uchodźców z Ukrainy przewiduje m.in. "zapewnienie (...) szkoleń przysposabiających do pracy w jednym z (...) warszawskich zespołów, w tym w dziale finansowym, kadrowym i operacyjnym".

W dokumencie zadeklarowano ponadto "pomoc wybranym kandydatom w podnoszeniu kwalifikacji i kontynuowaniu kariery zawodowej". Kierownictwo banku przewiduje również "wsparcie dla kandydatów (...) w procesie osiedleńczym, takie jak pomoc w znalezieniu mieszkania, opieka przedszkolna oraz możliwość zapisania dzieci do szkoły zgodnej z ukraińskim programem nauczania".

"Staż ma początkowo trwać 12 miesięcy, a następnie rozważymy możliwość jego przedłużenia" - powiedział PAP Patrick Burton, dyrektor zarządzający banku ds. komunikacji i marketingu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl