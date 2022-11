JSW: bez finansowania węgla koksowego nie będzie transformacji klimatycznej Europy

Bez finansowania węgla koksowego nie będzie transformacji klimatycznej Europy - przekonują przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), największego producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej. Spółka podkreśla, że jej plany rozwojowe wymagają stabilnego finansowania.

W czwartkowej informacji prasowej JSW zaznaczono różnicę między węglem energetycznym (wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła) a węglem koksowym, który jest ważnym surowcem do produkcji stali, a w którym specjalizuje się JSW.

"Węgiel energetyczny i węgiel koksowy to nie są zastępujące się surowce. Inny jest łańcuch wartości i inne przeznaczenie. Węgiel energetyczny będzie wypierany przez odnawialne źródła energii; węgiel koksowy, poprzez różne formy wykorzystania go do produkcji stali, pozostanie z nami" - powiedział wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Jak podano w komunikacie, jastrzębska spółka była partnerem jednej z debat Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie, podczas którego przedstawiciele JSW przekonywali m.in. że spółka powinna mieć wsparcie rynku kapitałowego, jako największy w UE producent surowca niezbędnego do zielonej transformacji.

"Mamy plany rozwojowe, które potrzebują stabilnego finansowania. Bez zewnętrznego wsparcia w formie kredytów, pożyczek czy obligacji, nasze plany zielonej transformacji nie będą miały miejsca" - mówił cytowany w komunikacie wiceprezes Ostrowski, zwracając uwagę na negatywne podejście banków do finansowania węgla, niezależnie od jego rodzaju.

"Odkąd jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, przebijamy się do świadomości zarządów banków. W Polsce jest nam łatwiej, jednak jeśli centrale banków znajdują się za granicą, hasło +węgiel+, bez względu na to, o jaki węgiel chodzi, od razu spotyka się z negatywnym odbiorem i decyzją: nie finansujemy" - mówił Ostrowski podczas warszawskiego kongresu.

Jastrzębska Spółka Węglowa - jak podano w komunikacie - w ramach wewnętrznej transformacji prowadzi wiele długofalowych działań m.in. ograniczających ślad węglowy do 30 proc. do 2030 roku oraz dąży do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

