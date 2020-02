JSW nie chce iść w ślady Bogdanki

Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa węgiel zgodnie z planem, nie ogranicza wydobycia - poinformowała spółka.

"Kopalnie JSW wydobywają węgiel zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym. Nie ograniczamy wydobycia" - powiedział Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy JSW.

Prezes lubelskiej Bogdanki Artur Wasil poinformował, że spółka zmniejsza o ok. 25 proc. (do około 24 tys. ton) dobową produkcję węgla, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku węgla. Ograniczenia będą do końca lutego, z możliwością ich ewentualnego wydłużenia.



Czytaj: Bogdanka ogranicza wydobycie o 25 proc. Powodem sytuacja rynkowa

Prezes Bogdanki wskazywał, że utrzymujące się tej zimy stale wysokie temperatury zmniejszyły zużycie energii elektrycznej, a wysoka wietrzność dodatkowo zwiększyła generację z odnawialnych źródeł energii. Efektem, widocznym w skali całego kraju, jest znaczne zmniejszenie produkcji energii z węgla i wzrost zapasów surowca.

Jak powiedział prezes Wasil, klienci Bogdanki nie mają możliwości odbioru takiej ilości węgla, jaką zwykle spółka produkuje. Dodał, że podjęte decyzje są uzgodnione z głównymi odbiorcami, tj. z elektrowniami Grupy Enea, a wdrożone ograniczenia nie wpływają na zakładany w strategii średnioroczny poziom produkcji.

Informacja o czasowym ograniczeniu produkcji w Bogdance spowodowała duży spadek notowań spółki na środowej sesji. Ok. godz. 12.30 kurs Bogdanki zniżkuje o ok. 15 proc.

Kurs JSW też traci, o 2,7 proc.