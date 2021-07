JSW straci na unijnym systemie blisko 2 mld zł rocznie

Przy obecnych cenach uprawnień do emisji CO2, objęcie metanu unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) kosztowałoby Jastrzębską Spółkę Węglową blisko 2 mld zł rocznie - wynika z szacunków firmy, której przedstawiciele liczą, że ostatecznie Unia Europejska nie zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Górnictwo węgla kamiennego należy do największych emitentów metanu.

W kopalniach JSW metanu jest najwięcej w polskim górnictwie.

W 2020 roku w kopalniach JSW wydzielało się 691 m sześc. metanu na minutę, z czego ujmowano 273 m sześc. gazu na minutę.

Polityka energetyczno-klimatyczna w kontekście redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania metanu i wodoru była tematem zorganizowanego w czwartek w Katowicach III Forum ThinkEco!, będącego jedną z rozpisanych od czerwca do września sesji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Górnictwo węgla kamiennego należy do największych emitentów metanu - bezwonnego gazu towarzyszącego złożom węgla, którego potencjał cieplarniany jest 28-krotnie większy od dwutlenku węgla. Potencjalnym problemem dla kopalń i innych emitentów metanu może być rozważane obecnie objęcie tego gazu unijnym systemem opłat za emisję - domaga się tego wiele organizacji ekologicznych.



Jak poinformował 29 lipca dyrektor biura odmetanowania i zarządzania mediami energetycznymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej Artur Badylak, w końcu tego roku - prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu - spodziewane jest unijne rozporządzenie, służące redukcji emisji metanu w energetyce i kopalniach węgla.

"Wiele osób straszy, że metan zostanie włączony do systemu handlu emisjami. To zamknęłoby polskie górnictwo już dzisiaj, natychmiast. W skali JSW, biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę za emisję dwutlenku węgla na poziomie ponad 50 euro, to jest koszt - na dzisiaj - prawie 2 mld zł rocznie" - poinformował dyrektor.

"Mam nadzieję, że jednak rozsądek weźmie górę i - przynajmniej takie sygnały dochodzą do mnie na dzisiaj - metan nie zostanie włączony do systemu handlu emisjami" - dodał Badylak, podkreślając, że niezależnie od ostatecznego kształtu regulacji, JSW zamierza kontynuować działania służące zmniejszeniu emisji metanu i zwiększeniu gospodarczego wykorzystania ujętego w instalacje odmetanowania gazu.

Metan to także energia

W kopalniach JSW metanu jest najwięcej w polskim górnictwie. W 2020 roku w procesie eksploatacji węgla w kopalniach spółki wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu (w tym roku spodziewana jest nieco większa emisja), z czego 220,4 mln m sześc. trafiło do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje odmetanowania.



Ponad 86 mln m sześc. gazu pozyskanego w ramach odmetanowania wykorzystano do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - z tego ponad 26 mln m sześc. posłużyło do wytwarzania prądu, ciepła i chłodu we własnych instalacjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. sprzedano odbiorcom zewnętrznym. 56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie zostało w żaden sposób wykorzystane.

"W JSW wykorzystujemy ok. 60 proc. ujętego już metanu. Ambicją naszą jest, aby wykorzystywać go w całości" - zadeklarował dyrektor, przypominając, iż od kilku lat jastrzębska firma realizuje program gospodarczego wykorzystania metanu, instalując silniki gazowe i budując układy kogeneracyjne.