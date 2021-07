JSW prognozuje rentowną działalność w trzecim kwartale br.

W trzecim kwartale tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odczuje obserwowany na światowych rynkach wzrost cen węgla koksowego i koksu; obecny poziom cen gwarantuje spółce rentowną działalność w trzecim kwartale - poinformowała prezes JSW Barbara Piontek.

"Zawarte przez JSW kontrakty w pełni pokrywają nasze zdolności produkcyjne, co pozwala wykorzystać cały nasz potencjał. Obecny wzrost cen węgla koksowego i koksu będzie odczuwalny dla nas w trzecim kwartale" - powiedziała prezes, cytowana w czwartkowym komunikacie JSW.

"Obecny poziom światowych cen węgla koksowego, surowca kluczowego do produkcji stali, gwarantuje nam rentowną działalność JSW w III kwartale tego roku" - poinformowała Piontek.

Jak podała jastrzębska spółka w komunikacie, od pewnego czasu widoczne jest ożywienie sektora stalowego - po ograniczeniach związanych z COVID-19 przywrócone zostały do pracy pełne zdolności produkcyjne wielkich pieców, zaś europejscy producenci stali mają pełne portfele zamówień co najmniej do końca roku. Wyroby stalowe notują największe od lat poziomy cen.

"Na rynku utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na koks, które w warunkach ograniczonej podaży generuje wysokie relacje cen koksu do węgla koksowego, wpływając na ponadprzeciętne wyniki finansowe zakładów koksowniczych" - oceniają przedstawiciele JSW.

Jeszcze do niedawna ceny węgla koksowego utrzymywały się na bardzo niskim poziomie, wbrew wzrostom cen pozostałych surowców. "Powodem tej sytuacji był utrzymujący się zakaz importu węgla australijskiego przez Chiny, który zachwiał równowagę rynkową i spowodował niespotykaną wcześniej dysproporcję cenową pomiędzy węglami australijskimi i amerykańskimi" - tłumaczą przedstawiciele JSW.

Z danych spółki wynika, iż od połowy maja, pomimo utrzymującego się impasu chińsko-australijskiego, ceny australijskich węgli hard systematycznie rosną osiągając w ostatnich dniach poziom ok. 200 USD za tonę.

"Analitycy nie są jednak zgodni co do trwałości takiego trendu, wskazując na zapowiadany wzrost podaży węgli oraz przewidywane ograniczenia produkcji stali w Chinach. Według innych opinii, problemy podażowe szybko nie ustąpią i wysokie ceny utrzymają się przez dłuższy czas" - czytamy w informacji jastrzębskiej spółki.

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2021 JSW ma opublikować 19 sierpnia.

W pierwszym kwartale br. grupa kapitałowa JSW zanotowała 179,2 mln zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej zamknęła pierwszy kwartał stratą przekraczającą 208,8 mln zł. Wartość wskaźnika EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w pierwszym kwartale 112,6 mln zł. Na inwestycje Grupa JSW wydała 536,4 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły z 1 mld 964 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. do ponad 1 mld 998 mln zł w tym roku. W stosunku do poprzedniego kwartału przychody grupy ze sprzedaży były wyższe o 12 proc.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 3,4 mln ton węgla - ok. 16,6 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem i ok. 10 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. O blisko 15 proc. wobec I kw. 2020 wzrosła natomiast sprzedaż węgla. Znacznie wyższa od ubiegłorocznej była w pierwszym kwartale br. produkcja koksu, która wyniosła ponad 0,9 mln ton - ok. 12,5 proc. więcej w odniesieniu do pierwszego kwartału minionego roku.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

