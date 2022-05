JSW: skutki katastrof nie zakłócają możliwości realizacji strategicznych celów

Ekonomiczne skutki kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka nie zakłócają realizacji strategicznych celów grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – deklarują przedstawiciele firmy, która zamknęła pierwszy kwartał tego roku rekordowym zyskiem rzędu 1,85 mld zł.

"Patrząc na stopień realizacji poszczególnych naszych kategorii operacyjnych i finansowych, myślę, że potwierdzamy możliwość realizacji naszych celów strategicznych" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes JSW Robert Ostrowski, odpowiedzialny w zarządzie firmy za sprawy finansowe. Zaznaczył, iż ekonomiczne skutki obu katastrof będę widoczne w wynikach drugiego kwartału br.

W kwietniu seria wybuchów metanu w kopalni Pniówek zabiła 16 górników; ciała 7 z nich wciąż znajdują się za tamą, którą odizolowano rejon katastrofy od pozostałych wyrobisk. Kilka dni później w wyniku wstrząsu i wypływu metanu w kopalni Zofiówka zginęło 10 górników. Jastrzębska spółka wstępnie oszacowała, iż oba wypadki spowodują zmniejszenie wydobycia węgla w tym roku o ok. 400 tys. ton.

Jak poinformował w piątek wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko, obecnie we wszystkich kopalniach spółki trwają analizy, których efektem będzie m.in. określenie, jak duży okaże się ostatecznie ubytek w wydobyciu i jak rozłoży się to w kolejnych kwartałach. Powstaną także wytyczne dotyczące organizacji pracy w poszczególnych zakładach.

Wiceprezes zapewnił, że wszystkie pozostałe ściany wydobywcze w kopalniach Pniówek i Zofiówka pracują obecnie normalnie. Ściana w Pniówku, w pobliżu której doszło odo katastrofy, była w końcowym etapie eksploatacji. Natomiast wyłączony obecnie z robót rejon w Zofiówce ma dla JSW - co potwierdził Edward Paździorko - przyszłościowy charakter. Przyszłość tego rejonu będzie zależeć głównie od rekomendacji komisji, wyjaśniającej okoliczności tragedii.

Pytany o zagrożenie trwałego wyłączenia z eksploatacji rejonu katastrofy w kopalni Zofiówka, wiceprezes Paździorko ocenił, że choć zawsze istnieje tego typu ryzyko, może być i tak, iż mniejszym ryzykiem okaże się rozcięcie złoża do końca i eksploatacja ściany wydobywczej niż pozostawienie niewybranego złoża, co mogłoby być zagrożeniem dla pozostałych partii.

Wiceprezes poinformował, iż w marcu - na dwa tygodnie przed zakładanym terminem - uruchomiona została pierwsza ściana wydobywcza w kopalni Jastrzębie-Bzie, gdzie także kontynuowane są roboty przygotowawcze do uruchamiania kolejnych ścian. Paździorko przyznał, że nadal pojawiają się tam problemy natury geologicznej, które są szczegółowo analizowane.

Prezes JSW Tomasz Cudny zaapelował, by odnośnie przyczyn katastrof w Pniówku i Zofiówce nie ferować przedwczesnych wyroków w sprawach ewentualnej odpowiedzialności za tragedię jakichkolwiek osób. Przypomniał, że przyczyny i okoliczności obu wypadków wyjaśniają specjalne komisje, powołane przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a także prokuratura.

Cudny przyznał, iż niedawne katastrofy nie pozwalają dziś w pełni cieszyć się z rekordowych wyników, jakie grupa JSW osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku. Zysk netto grupy (1,85 mld zł) był o 82,2 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

W pierwszym kwartale Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, które w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły osiągnąć rekordowe kwartalne rezultaty finansowe. Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączne przychody ze sprzedaży w grupie JSW były wyższe o 27,3 proc. wobec poprzedniego kwartału, osiągając wartość 4,93 mld zł.

W pierwszym kwartale średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1366 zł za tonę (wzrost o 26,3 proc.), cena koksu zaś wzrosła o 12,7 proc., dochodząc do 1976 zł za tonę. Kopalnie JSW wyprodukowały 3,8 mln ton węgla (5,4 proc. więcej niż w poprzednim kwartale), a produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 r. Sprzedaż węgla osiągnęła 4,1 mln ton (wzrost o 6,7 proc. wobec poprzedniego kwartału), zaś sprzedaż koksu (0,9 mln ton) była wyższa o 7,2 proc. Na inwestycje grupa JSW wydała 541,3 mln zł, czyli o 15,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

Wiceprezes Robert Ostrowski potwierdził, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami, JSW zamierza zasilić swój fundusz stabilizacyjny (swoisty bufor na wypadek dekoniunktury), w którym obecnie jest ponad 1,2 mld zł, kwotą do 5 mld zł. Firma prowadzi też rozmowy z bankami na temat zasad pozyskiwania finansowania na realizację strategicznych celów - obecnie trwa procedura wyboru doradcy finansowego i prawnego, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie tzw. term sheet, czyli dokumentu określającego warunki współpracy.

Wiceprezes Ostrowski wyraził nadzieję, iż do końca roku spółce uda się wypracować szczegółowe warunki współpracy z rynkiem bankowym, których efektem może być - jak mówł - "zbudowanie całkowicie nowej struktury finansowej z uwzględnieniem elementu środowiskowego", czyli zaplanowanego przez grupę JSW celu redukcji śladu węglowego do roku 2030 o 30 proc. "Po rozmowach z bankami będziemy przystępować do formułowania założeń term sheet" - poinformował Ostrowski.

Wiceprezes ocenił, iż obecnie JSW nie widzi dla siebie korzyści w potencjalnej wcześniejszej spłacie preferencyjnej, ponad 1-miliardowej pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju, która uratowała płynność JSW w okresie dekoniunktury. Przyznał, że rozmowy z PFR dotyczą także możliwości ewentualnej wypłaty przez JSW dywidendy z zysku. "Temat związany z możliwością ewentualnej wypłaty dywidendy podczas rozmów będzie prowadzony" - powiedział Ostrowski, zastrzegając, iż obecnie nieznany jest wynik tych rozmów. JSW - jak zapewnił wiceprezes - nie rozważa skupu własnych akcji.

