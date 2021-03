Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła stronę internetową poświęconą metanowi i jego gospodarczemu wykorzystaniu w zakładach spółki. JSW, w której kopalniach w ub. roku przy eksploatacji węgla wydzieliło się 362,8 mln m sześc. tego gazu, wykorzystuje go do produkcji prądu, ciepła i chłodu.

Jak poinformowała w piątek JSW, informacje dostępne na nowej stronie internetowej www.cmm-energy.eu dotyczą działań podejmowanych przez firmę w celu redukcji emisji metanu do atmosfery. Witryna skierowana jest do osób decyzyjnych i środowisk opiniotwórczych zajmujących się problematyką redukcji emisji metanu, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

"Zainteresowani dobrymi praktykami w obszarze odmetanowania i gospodarczego wykorzystania metanu znajdą na stronie wiele przydatnych informacji, które dotyczą m.in. rozwoju technologii odmetanowania i gospodarczego wykorzystania metanu stosowanych w JSW" - podała jastrzębska spółka.

Jak informowała JSW w końcu stycznia br., w ub. roku firma pokryła 18 proc. swojego zapotrzebowania na energię prądem wytworzonym z metanu, z czego połowę wyprodukowała we własnych instalacjach. Nadal jednak większość gazu, wydzielającego się przy eksploatacji węgla, trafia do atmosfery.

Metan jest gazem towarzyszącym złożom węgla; w kopalniach JSW jest go najwięcej w polskim górnictwie. W ub. roku w procesie eksploatacji węgla w JSW wydzieliło się prawie 362,8 mln m sześc. metanu, z czego 220,4 mln m sześc. trafiło do atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje odmetanowania.

86 mln m sześc. gazu pozyskanego w ramach odmetanowania wykorzystano do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - z tego ponad 26 mln m sześc. posłużyło do wytwarzania prądu, ciepła i chłodu we własnych instalacjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. sprzedano odbiorcom zewnętrznym. 56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie zostało wykorzystane.

Ambicją JSW jest, by całość pozyskiwanego metanu była gospodarczo wykorzystywana. W północnych kopalniach JSW budowane są kolejne układy kogeneracyjne, dzięki którym łączna moc zainstalowanych urządzeń do produkcji energii wyniesienie tam ponad 40 megawatów.

Potencjalnym problemem dla JSW i innych emitentów metanu, którego potencjał cieplarniany jest ok. 28-krotnie większy od dwutlenku węgla, może być rozważane obecnie objęcie metanu unijnym systemem opłat za emisję - domaga się tego wiele organizacji ekologicznych. Szacuje się, że potencjalne koszty wprowadzenia EU ETS w skali JSW wyniosłyby za 2020 r. ponad 820 mln zł, z czego metan odprowadzany z powietrzem wentylacyjnym to koszty rzędu 654 mln zł rocznie, a niewykorzystywany obecnie metan ujęty w instalacje odmetanowania - ponad 167 mln zł. Łącznie JSW musiałaby zapłacić - według danych za ub. rok - za emisję ok. 276,8 mln m sześc. metanu.

W ub. roku w kopalniach JSW wydzielało się 691 m sześc. metanu na minutę, z czego ujmowano 273 m sześc. gazu na minutę - oznacza to średnią efektywność odmetanowania na poziomie 39,5 proc. Kopalniami o największej w JSW metanowości są: Szczygłowice (gdzie wydziela się prawie 220 m sześc. metanu na minutę), Pniówek i Budryk. Pozyskiwanie i wykorzystanie gospodarcze metanu jest jednym z priorytetów JSW. W 2019 r. w spółce powstało Biuro Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi, łączące funkcje w zakresie odmetanowania oraz wykorzystania metanu.

