W minionych trzech latach Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydała ponad 18 mln zł na sprzęt ratowniczy, z czego najwięcej - przeszło 7 mln zł - w ubiegłym roku - podała w czwartek spółka. W minionym roku w kopalniach JSW doszło do dwóch katastrof, w których zginęło 26 osób.

"Wyposażenie ratowników w najnowocześniejszy sprzęt, który ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych, to dla nas priorytet. Nie szczędzimy na to środków; bez wątpienia nowoczesne wyposażenie ratownika przekłada się na sprawnie prowadzoną akcję ratowniczą" - powiedział prezes JSW Tomasz Cudny, cytowany w informacji spółki.

Od końca ubiegłego roku ratownicy z kopalń JSW, w różnych konfiguracjach i warunkach, testują nowy, mniejszy i lżejszy nadciśnieniowy aparat tlenowy. Powietrze jest w nim chłodzone i wzbogacane stałym poziomem tlenu, co ma istotne znaczenie przy prowadzeniu akcji w warunkach tzw. mikroklimatu, czyli w wysokiej temperaturze, przy dużej wilgotności. Jeśli aparat uzyska pozytywną opinię ratowników, JSW kupi takie aparaty.

Prezes Cudny zadeklarował, że JSW chciałaby kupować więcej nowoczesnego sprzętu, należy jednak pamiętać, że od momentu pojawienia się nowych urządzeń na rynku potrzeba często wielu miesięcy testów; często też okazuje się, że nie spełniają one oczekiwań ratowników.

"Zdarza się, że starsze konstrukcje urządzeń długimi latami są niezastąpione - tak jest m.in. z aparatami tlenowymi regeneracyjnymi. Staramy się o to, aby nasi ratownicy byli wyposażeni w najlepszy sprzęt" - powiedział Tomasz Cudny. W pierwszym kwartale tego roku JSW wydała już na sprzęt dla ratowników 1,2 mln zł.

Kierownicy akcji ratowniczych w JSW mają do dyspozycji sprzęt znajdujący się w Centralnym Magazynie Ratowniczym, utworzonym w 2019 r. w kopalni Zofiówka. Zgromadzono tam specjalistyczny sprzęt, narzędzia i materiały, które w każdej chwili mogą zostać wykorzystane podczas akcji ratowniczej w każdej z kopalń JSW. To m.in. urządzenia łączności ratowniczej, systemy lokalizacji zaginionych, kamery termowizyjne, urządzenia wentylacyjne, wysokowydajne agregaty i pompy do wytwarzania piany, przetłaczania klejów czy wypełniania tzw. korków podsadzkowych.

Magazyn wyposażony jest również w sprzęt do prowadzenia akcji zawałowych np. podnośniki pneumatyczne, zestawy poduszek wysokociśnieniowych, przecinarki, obudowy ratownicze. Znajduje się tam przenośnik ratowniczy zaprojektowany i wykonany przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz wiele innych urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych dla prowadzenia wszystkich rodzajów akcji ratowniczych - w sumie 468 urządzeń potrzebnych ratownikom do działania.

JSW zapewnia, że na bieżąco uzupełniane jest także wyposażenie kopalnianych stacji ratownictwa górniczego. Chodzi m.in. o urządzenia łączności ratowniczej (również bezprzewodowej), przyrządy pomiarowe i kontrolne, analizatory gazów, mierniki stężeń gazów, termometry, pirometry, kamery termowizyjne, a także sprzęt ochrony układu oddechowego - np. aparaty tlenowe ewakuacyjne czy urządzenia testujące szczelność aparatów.

