Już 82 mld zł z tarcz trafiło do gospodarki

Do tej pory do przedsiębiorców trafiło blisko 82,4 mld zł; to środki z różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, finansowej oraz pomocowej – poinformowała PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że dzięki dofinansowaniu do wynagrodzeń chronionych jest 1,85 mln miejsc pracy.

Do tej pory w różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, finansowej oraz pomocowej do przedsiębiorców trafiło łącznie blisko 82,4 mld zł - twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dzięki dofinansowaniu do wynagrodzeń - to już 7,59 mld zł - chronionych jest obecnie 1,85 mln miejsc pracy.

W całym kraju przyznano już niemal 1,4 mln pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 6,87 mld zł.