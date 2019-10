Już co trzeci Polak idzie do centrów handlowych po rozrywkę

Każdych dwu na trzech Polaków odwiedza centra handlowe co najmniej kilka razy w miesiącu. Coraz częściej nie chodzi im wyłącznie o zakupy, ale przebywanie w miejscu, gdzie znajdą restauracje i ofertę rozrywki, od kin, sal zabaw dla dzieci, po kluby fitness. To w nich co trzeci idący do centrów handlowych spędza co najmniej godzinę.





Wnioski takie dostarcza badanie zrealizowane na zlecenie firmy doradczej i inwestycyjnej CBRE.



Jej eksperci w komentarzu do badania wskazują, że powyższa tendencja umacnia się. Dlatego, że klienci poszukują zarówno biernych, jak i aktywnych możliwości spędzenia wolnego czasu w centrum handlowym.



Jest to konsekwencja zarówno wzrostu poziomu zamożności Polaków i zwiększanie wydatków na rozrywkę i rekreację, jak i większe oferty rozrywkowej w centrach handlowych.



- Konsumenci poszukują atrakcyjnych i kreatywnych form spędzania czasu poza domem z rodziną, dziećmi, przyjaciółmi, ale też w pojedynkę. Centrum handlowe na te wszystkie potrzeby musi odpowiedzieć szeroką ofertą – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE.



Z cytowanego badania wynika, że 24 proc. respondentów regularnie odwiedza centra handlowe - dwa lub trzy razy w miesiącu, co piąty raz w tygodniu, 15 proc. dwa lub trzy razy w tygodniu, a 5 proc. – nawet codziennie.



Zdecydowana większość odwiedzających centra handlowe, bo aż trzech na czterech, spędza tam co najmniej godzinę. Wśród nich 61 proc. deklaruje, że na ofertę rozrywkową poświęca mniej niż 60 minut, 28 proc. poddaje się zabawie lub aktywnościom sportowym przez godzinę do dwóch, a co dziesiąty przez ponad dwie godziny.



Dużą częścią strefy rozrywkowej w centrach handlowych są kina. Chodzi tam coraz więcej osób, co pośrednio potwierdzają dane GUS - 2018 r. filmy publicznie oglądało 59,2 mln widzów, o 4,3 proc. więcej niż w 2017 r. To właśnie duże sieci kin, ulokowane w centrach handlowych, jak: Helios, Multikino czy Cinema City są magnesem przyciągającym spory odsetek klientów i to również w niedziele wolne od handlu.



Z raportu CBRE wynika ponadto, że standardem w centrach handlowych stały się kluby fitness. A firma doradcza Deloitte stwierdza (w „The European Health & Fitness Market 2019”), że korzysta z nich blisko 3 mln Polaków, mając do dyspozycji prawie 2,7 tys. takich placówek. Tylko na koniec 2018 r. zarobiły one 985 mln euro.

