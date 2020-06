Już dziś startuje kolejna odsłona EEC Online

Europejski Kongres Gospodarczy zawsze był miejscem poważnej i merytorycznej dyskusji o wyzwaniach stojących przed gospodarką – zarówno tych na dziś, jaki i perspektywach na odleglejszą przyszłość. Pandemia sprawiła, że imprezę w dotychczasowej formule przeniesiono na wrzesień. Nie oznacza to jednak, że dyskusja zamarła. Po prostu przeniosła się do sieci. Właśnie startuje druga odsłona EEC Online.

Cyfrowa furtka do przyszłości

Nowe problemy, stare wyzwania

Będzie okazja do podsumowania skutków dotychczasowych działań rządu – na ile wszystkie tarcze ochroniły biznes, a także zastanowienie się nad sposobami możliwie szybkiego postawienia gospodarki na nogi i powrotu na ścieżkę wzrostu.W debacie „Międzynarodowy handel, eksport, ekspansja” będzie okazja, by ocenić, jak lockdown zaburzył międzynarodowy handel, jak bardzo ucierpiały łańcuchy dostaw i czy w najbliższym czasie czeka nas ich mniej lub bardziej mozolna odbudowa, czy też raczej będziemy budować zupełnie nowy model działalności na międzynarodowych rynkach. Pytanie o wsparcie państwa w ekspansji polskich firm jest w tym kontekście oczywiste i z pewnością będzie jednym z wiodących wątków dyskusji.Obecnie biznes liże rany po lockdownie. Kolejne tarcze pozwoliły tysiącom firm złagodzić nieco ból braku płynności, ale nie wszystkie firmy mogą bez problemu wrócić na utarte biznesowe szlaki. Podczas sesji „Finanse i restrukturyzacja” praktycy rynku będą rozmawiać o tym, jak prowadzić działania naprawcze w ekstremalnie trudnych warunkach, jak uniknąć zatorów płatniczych i jakimi narzędziami można utrzymać firmę w biznesowej grze. Przy okazji należy pamiętać, że kłopoty dla firm to również kłopoty dla budżetu. Z tej perspektywy problem naświetli minister finansów Tadeusz Kościński.Wiadomo również, że szczególnie mocno na pandemii ucierpiały samorządy, których przychody spadły w jej wyniku niekiedy o kilkadziesiąt procent. Czy to oznacza, że będą musiały zrezygnować z inwestycji? Pogorszy się komfort życia mieszkańców? Pogorszy dostęp do usług publicznych? Na te pytania, a przede wszystkim jak uniknąć tych wszystkich negatywnych scenariuszy będziemy starali się odpowiedzieć podczas sesji „Samorząd w obliczu pandemii i kryzysu”.Drugi dzień EEC Online będzie swoistym pomostem między teraźniejszością a przyszłością. Lockdown zmienił sposób funkcjonowania wielu firm – przejście na pracę zdalną, znacznie większa rola wszelkiego rodzaju narzędzi internetowych, komunikatorów itp. (EEC Online żywym przykładem tej tendencji). Podczas kilku bloków tematycznych, takich jak „Go for Cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze”, „Cyfrowa transformacja przemysłu”, „Powszechny internet. Teraz infrastruktura” czy wreszcie „5G. Cyfrowe autostrady” uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie, na ile wymuszone przez pandemię trendy technologiczne staną się obowiązującą normą w działalności biznesowej na dłużej.Będzie to okazja do zastanowienia się, gdzie cyfrowa transformacja gospodarki (która przecież trwa od lat) dostała mocny impuls rozwojowy, a gdzie epidemia koronawirusa wymusza zmiany modelu tej transformacji. Na ile wreszcie nowe technologie, takie jak 5G, czy (może mniej nowa, ale wciąż jeszcze nie w pełni powszechna) technologia chmurowa mogą stanowić sposób na minimalizację szkodliwych skutków pandemii dla biznesu, a na ile mogą być zaczątkiem technologicznej rewolucji.Trzeci dzień kongresu przypomni nam natomiast, że oprócz nowych (i potężnych) problemów, jak koronawirus, istnieją również stare wyzwania, niezależne (przynajmniej częściowo) od obecnej sytuacji. Będziemy zatem na EEC Online dyskutować – jak na wielu poprzednich kongresach – o kształcie nowego unijnego budżetu. To ostatnia chwila na takie dyskusje, bowiem negocjacje w tej sprawie wchodzą w decydującą fazę. Będzie to okazja, by zastanowić się, jakie korekty w stosunku do wcześniejszych propozycji należy doń prowadzić w związku z obecną kryzysową sytuacją. Blok tematyczny „Fundusze UE. Stare i nowe priorytety” zapowiada się zatem bardzo interesująco, tym bardziej, że wynik negocjacji w Brukseli zdeterminuje rozwój kontynentu na najbliższe lata.Zastanowimy się również, w jakiej kondycji są poszczególne tradycyjne branże – takie jak hutnictwo, motoryzacja, przemysły stalowy i cementowy (w ramach sesji „Przemysł w Polsce i w Europie”). Czy koronawirus wpędził je w wieloletnie turbulencje, czy też stworzył szanse na nowe otwarcie i przeskoczenie na nowe tory. Padną też pytania o wpływ dotychczasowej unijnej polityki klimatycznej – czy zaciągnie tym branżom hamulec, czy też pchnie na nowe ścieżki rozwoju.Będziemy również dyskutowali o kosztach ekonomicznych i społecznych procesów transformacji tradycyjnych regionów przemysłowych. Podczas bloku tematycznego „Sprawiedliwa transformacja. Nagłe przyspieszenie” paneliści poszukają odpowiedzi na pytanie, czy ten trwający od lat proces na skutek pandemii nabierze nowego wymiaru. I co zrobić, by jedynym wpływem koronawirusa nie było jedynie obnażenie słabości dotychczasowych procesów.Widać zatem, że ciekawych tematów i gorących dyskusji – jak zwykle zresztą na EKG – nie zabraknie. I chociaż skala problemów, z jakimi przychodzi się obecnie mierzyć biznesowi, jest bezprecedensowa i nie sposób odpowiedzieć na wszystkie związane z tym pytania podczas trzech dni obrad, to warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Będą kolejne odsłony EEC Online. Kongres zagościł w sieci na dobre. A we wrześniu będzie okazja do osobistych spotkań i dyskusji.