Już od 15 listopada rewolucja w prawie spadkowym. To trzeba wiedzieć

Większość przepisów ustawy z dnia 28 lipca, która zawęża grono potencjalnych spadkobierców i wprowadza kilka innych zmian mających na celu usprawnienie procedur postępowania spadkowego, wchodzi w życie już 15 listopada.

Nowe przepisy wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co się zmienia?

Prawo spadkowe m.in. mniej łagodne dla alimenciarzy

Ustawa ogranicza krąg spadkobierców ustawowych w sytuacji dojścia do dziedziczenia zstępnych dziadków, którzy nie dożyli otwarcia spadku. Zostaje on ograniczony do dzieci tych dziadków, czyli rodzeństwa rodziców spadkodawcy, oraz dzieci tego rodzeństwa, czyli rodzeństwa ciotecznego lub stryjecznego spadkodawcy. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną natomiast dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsi krewni.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do spadków otwartych po dniu wejścia w życie ustawy.

15 listopada zaczną też obowiązywać dodatkowe okoliczności brane pod uwagę przy ustalaniu, czy spadkobierca jest niegodny dziedziczenia. Spadkobierca będzie mógł zostać wykluczony z dziedziczenia także, jeśli uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego czy uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

Więcej czasu dla osób chcących zrzec się spadku

Zmiany te mają mieć zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Od 15 listopada, aby zachować sześciomiesięczny termin wymagany przy oświadczeniu o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wystarczy złożenie w tym terminie wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. W sytuacji, gdy złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwolenia sądu (co ma miejsce w przypadku, gdy spadkobiercami są pozostające pod opieką rodziców dzieci), to sześciomiesięczny termin ulegnie zawieszeniu na czas trwania odpowiedniego postępowania sądowego.

Zmiana dotyczy także oświadczeń, których termin złożenia nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy.

W życie wchodzi też kilka innych drobniejszych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów spadkowych.