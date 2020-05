Już ponad 2,8 mln wniosków o skorzystanie z tzw. tarczy antykryzysowej

2 mln 869 tys. 538 wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez tzw. tarczę antykryzysową napłynęło do wtorku - podało w środę Ministerstwo Rozwoju. Według MR rozpatrzono m.in. prawie 275 tys. wniosków o pożyczki dla mikrofirm na 1,37 mld zł.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, prawie 21 tys. wniosków o skorzystanie z "tarczy" dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego o dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.

Prawie 670 tys. to wnioski po pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. MR zaznaczyło, że rozpatrzono już ponad 274 tys. takich wniosków na łączną kwotę 1,367 mld zł.

Ponad pół miliona złożonych do wtorku włącznie wniosków dotyczyło świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 108 tys. odnosiło się do świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych, ponad 55 tys. - odroczenia lub rozłożenia składek ZUS, a ponad 1,4 mln - zwolnienia ze składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r.

Według komunikatu MR, do 5 maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieco ponad 2 mld zł.

Z kolei ZUS wypłacił ponad 218 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców na łączną kwotę 438 mln zł.

Jak twierdzi Ministerstwo Rozwoju, "dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw".

MR dodaje, że zainteresowanie potwierdzają badania PIE, z których wynika, że 56 proc. ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu. Z badań tych - według ministerstwa - wynika, że najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy - 90 proc. wskazań, a także sektor handlowy - 63 proc.