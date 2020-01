Już prawie 21 mld zł w Polskiej Strefie Inwestycji

W Polskiej Strefie Inwestycji od września 2018 roku do końca 2019 roku wydano 432 decyzje (w tym 319 dla firm z polskim kapitałem) dotyczące realizacji przedsięwzięć o deklarowanej wartości 20,9 mld zł (w tym na 9,3 mld zł z udziałem polskiego kapitału) - wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju.

- Mamy też znaczący wzrost deklaracji inwestycji ze strony małych i średnich firm. To ważna wiadomość dlatego, że Polska Strefa Inwestycji ma być jednym z elementów , które mają ułatwić powiększanie potencjału polskich małych i średnich firm- podkreśliła Jadwiga Emilewicz.Ministerstwo rozwoju podało, że analiza danych dotyczących funkcjonowania PSI do końca 2019 roku wskazuje na to, że radykalnie zwiększył się udział inwestycji poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).Resort podał, że już w grudniu 2018 r. połowa inwestycji była realizowana poza terenem SSE, w połowie 2019 ten wskaźnik wzrósł o do 85 proc., a w całym 2019 roku ustabilizował się na poziomie 55 proc. ogólnej wartości inwestycji.Resort rozwoju zaznacza także, że w strukturze realizowanych w Polsce inwestycji objętych wsparciem w ramach SSE i Polskiej Strefy Inwestycji stopniowo wzrasta udział inwestorów krajowych.Ministerstwo rozwoju podało, że o ile w latach 2016-2018 ich średni udział liczony wartością zadeklarowanych inwestycji wyniósł 29 proc. to w 2019 roku wzrósł on do 44 proc. z wartością inwestycji szacowaną na 6,6 mld zł. W tym samym okresie wzrósł również udział podmiotów polskich w liczbie projektów inwestycyjnych: z 60 proc. w 2016 r. do 75 proc. w 2019 roku.-W ubiegłym roku rozszerzyliśmy program wsparcia inwestycji o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. To jest tzw. program grantowy, który pomaga nam przyciągać duże inwestycje. Wydłużyliśmy czas wsparcia do 2030 roku i zwiększyliśmy budżet programu o 1,1 mld zł. To jest program, który też sprawia, że Polska jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem, do którego inwestorzy chcą przyjeżdżać, w którym chcą inwestować i reinwestować- oceniła Jadwiga Emilewicz.Dzięki wyżej wymienionemu programowi, jak podał resort rozwoju, udało się przyciągnąć do Polski inwestycje takich firm jak LG Chem Wrocław Energy (Korea), Mercedes Benz - Manufacturing Poland (Niemcy), JP Morgan (USA), Nokia Solutions and Networks (Finlandia), Toyota Motor (Japonia), BASF (Niemcy), Shell Polska (Holandia), XEOS -GE Aviation Lufthansa (Niemcy/USA), Umicore Poland (Belgia), SK HI-Tech Battery Materials Poland (Korea), Johnson Matthey Batteries Poland (Wlk. Brytania).