Już w sześciu bazach PERN przewoźnicy mogą umawiać konkretną godzinę odbioru paliwa

W ramach nowego systemu awizacji w bazach PERN, który wdrożono tam pół roku temu, odnotowano już ponad 7200 transportów z odbiorem paliwa na konkretną godzinę. Obecnie z tego rozwiązania, jak podaje spółka, przewoźnicy mogą korzystać w sześciu największych jej bazach.

"Ponad 7200 transportów z odbiorem paliwa na konkretną godzinę - to wyniki pilotażu nowego systemu awizacji w bazach PERN, który spółka wprowadziła pół roku temu" - przekazał w środę PERN. Podał przy tym, iż obecnie przewoźnicy mogą korzystać z tego rozwiązania już w sześciu największych bazach spółki, które zlokalizowane są w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Emilianowie, Kawicach i Boronowie.

"Zainteresowanie pilotażem jest bardzo duże. Zapotrzebowanie i pozytywny odbiór rozwiązania utwierdził nas w przekonaniu, że warto je dalej rozwijać. Jeszcze w tym roku planujemy podwoić dostępność okien czasowych w Koluszkach" - powiedział Tomasz Domański, kierownik działu obsługi klienta PERN, cytowany w komunikacie spółki. Jak dodał, docelowo w każdej z baz paliw, które objęto projektem, mają być dostępne minimum dwa stanowiska z systemem rezerwacji dla przewoźników.

PERN wyjaśnił, iż szczegółowe informacje o dostępności i zasadach awizacji są przekazywane bezpośrednio poprzez Portal Przewoźnika, który spółka uruchomiła na przełomie 2020 i 2021 r. - z aplikacji tej, dedykowanej firmom transportowym, korzysta aktualnie ponad 850 użytkowników, a liczba logowań do systemu w październiku tego roku wyniosła prawie 17 tys.

Informując w maju o wdrażanej w bazach paliw PERN awizacji, czyli opcji wskazania konkretnej godziny odbioru zamówionego produktu, spółka podkreślała, że jest to kolejne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie przyspieszenie obsługi klientów - w tym czasie trwał pilotaż rozwiązania w dwóch bazach paliw, w Rejowcu i Kawicach.

PERN zwracała wówczas uwagę, że to "pierwsza w Polsce próba optymalizacji procesu załadunku paliw z wykorzystaniem okien czasowych". Jednocześnie spółka informowała, iż uruchamiając projekt rozwija tym samym swój Portal Przewoźnika, poprzez który partnerzy firmy mogą realizować szereg usług online.

Według PERN jego Portal Przewoźnika umożliwia m.in. pozyskanie informacji w czasie rzeczywistym o realizowanych odbiorach, ułatwia zarządzanie kierowcami i flotą pojazdów oraz planowanie logistyki przewozu paliw w oparciu o aktualną sytuację w bazach paliw, które prowadzą dystrybucję m.in. oleju napędowego i benzyny.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

