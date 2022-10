K. Sobolewski: rząd podejmuje działania, aby wzrost inflacji został zahamowany

Rząd podejmuje działania, by wzrost inflacji został zahamowany - powiedział sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Inflacja na pewno nie jest na rękę rządowi, a tym bardziej, bo przekłada się to na portfele Polaków – dodał polityk.

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski w piątek w rozmowie w Radiu Wrocław zapytany o inflację i rosnące ceny podkreślił: "To na pewno nie jest inflacja ani na rękę rządowi, a tym bardziej przekłada się to niestety wtedy też na portfele Polaków, więc na pewno nie jest to na rękę rządowi".

"Podejmujemy działania, aby ten wzrost inflacji został zahamowany. Chociażby wczorajsze decyzje Sejmu, czy wcześniejsze ustawy, które mają reagować na kryzys, który jest wynikiem tego wzrostu inflacji, przekładający się na to, że portfele Polaków niestety ale są troszkę chudsze" - dodał Sobolewski.

Podkreślił, że dla rządu, czy dla Zjednoczonej Prawicy, w tej chwili to jest główny cel: walka z rosnącą inflacją, ale też walka z kryzysem energetycznym.

"I na tym się skupiamy. Na pewno nie jest dla nas to dobra informacja, jeżeli inflacja idzie do góry. Dlatego staramy się zatrzymać ten wzrost i mam nadzieję, że niedługo po zatrzymaniu, będzie można powiedzieć, że ta walka przynosi skutek i inflacja zacznie spadać. Ale to mówię, mam taką nadzieję" - dodał Sobolewski.

Jak zaznaczył, w długofalowym planie walki z drożyzną są m.in. przyjęte w czwartek ustawy w Sejmie, które teraz trafią do Senatu.

"To są można powiedzieć działania długofalowe, bo zatrzymują cenę energii na pewnym poziomie, czyli 693 zł dla gospodarstw domowych, a 795 zł za megawatogodzinę dla samorządów i podmiotów wrażliwych, instytucji wrażliwych. To jest zatrzymanie na pewnym poziomie. To też będzie w dłuższym okresie generowało, mamy taką nadzieję, spadek tej przestrzeni inflacyjnej" - powiedział polityk PiS.

Przypomniał, że ustanowiono też referencyjne ceny węgla w kwocie 2 tys. zł za tonę, który będzie sprzedawany za pośrednictwem m.in. samorządów.

