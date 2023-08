Kaczyński: chcemy mieć państwo, które może pomagać Polakom

Statystyki pokazują, że w najróżniejszych wymiarach sytuacja w Polsce ogromnie poprawiła się w ostatnich latach; chcemy mieć takie państwo, które może pomagać Polakom - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uczestniczył w niedzielę w dożynkach w miejscowości Paradyż w województwie łódzkim. W swoim przemówieniu nawiązał m.in. do jednego z pytań referendalnych: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". "Tutaj chodzi o nic innego jak o to, by inne państwa mogły narzucać Polsce decyzje odnoszące się do innych naszych spraw, naszych spraw wewnętrznych. Nigdy żeśmy takiego zobowiązania do zgody na taką sytuację nie przyjmowali. Tego nie ma w traktatach. Dlatego musimy powiedzieć +nie+" - powiedział.

Kaczyński odniósł się też do treści innego pytania referendalnego: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Jego zdaniem pytanie to dotyczy spraw odnoszących się do każdej rodziny. "Co by było, gdyby w czasie tej zimy zabrakło opału, co by było, gdyby upadło górnictwo. (...) Dlatego tutaj też zdecydowanie musimy powiedzieć +nie+. Bo chcemy mieć takie państwo, które może Polakom pomagać" - mówił.

Jak dodał, statystyki m.in. Eurostatu, MFW, Banku Światowego i OECD wskazują na to, że w najróżniejszych wymiarach sytuacja w Polsce ogromnie poprawiła się w ostatnich latach.

