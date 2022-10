Kaczyński: Covid był rzeczywistym kryzysem, z którego wybrnęliśmy również gospodarczo

Covid był rzeczywistym kryzysem, z którego wybrnęliśmy również gospodarczo – powiedział na spotkaniu w Szczecinie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że w tym czasie nie było podwyżek podatków, tylko obniżki.

"Covid był rzeczywistym kryzysem. Rzeczywiście był pewien moment zachwiania, to znaczy nasi specjaliści mieli różne zdania, ale jak to uzgodniono, zaczęła się wielka akcja. Szpitale, zapasowe oddziały we wszystkich szpitalach, później szczepienia" - przypomniał Kaczyński.

"I jakoś z tego wybrnęliśmy, ratując przy tym gospodarkę - dając 200 mld zł na gospodarkę" powiedział.

"I co - podnosiliśmy podatki?" - pytał. "Nie proszę państwa, obniżaliśmy w tym czasie podatki" - odpowiedział na swoje pytanie prezes Kaczyński.

Ocenił, że polityka poprzedników była jedną wielką kompromitacją w każdym wymiarze - "ich polityki ekonomicznej, ich polityki odnoszącej się do kultury, do oświaty, do tego wszystkiego, co właśnie tworzy naród".

Tłumaczył, że "stosowali rozwiązania, które nigdzie się nie sprawdziły - zamiast zrównoważony rozwój, to rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny".

"Czyli najpierw kilka miast - nie wiem, czy Szczecin do nich zaliczali. Nie - nie zaliczali, no bo wiadomo, przecież Szczecin to tak naprawdę, tutaj nie będę tej myśli rozwijał" - mówił, śmiejąc się Kaczyński. "Państwo się sami domyślcie" - dodał.

Jako przykłady takiej polityki wymienił Rosję czy Hiszpanię, gdzie rozwija się kilka miast, a poza nimi jest permanentny kryzys.

"Ta polityka się nie sprawdza, a nasza się sprawdza" - podkreślił na szczecińskim spotkaniu.

