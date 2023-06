Kaczyński: Dogonienie Zachodu już w zasięgu ręki

Dogonienie Zachodu, co kiedyś wydawało się bajką, dzisiaj jest już w zasięgu ręki. Okazało się, że potrafimy się rozwijać, i to szybko, nie mieć wielkich długów - powiedział w sobotę w Pilźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę szef PiS odwiedził zakłady mięsne w podkarpackim Pilźnie. "W ostatniej statystyce, która została wydana nie przez kogoś w Polsce, ale przez OECD - to organizacja międzynarodowa, wcale za nami nieprzepadająca - mamy najniższe bezrobocie ze wszystkich państw" - powiedział.

Kaczyński: Jest w zasięgu ręki, żebyśmy przegonili Hiszpanię

"To jest, można powiedzieć, państwa robota - wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że Polska w tej chwili mimo tych strasznych kryzysów (...) ciągle idzie do przodu. Ten rok miał być takim rokiem bardzo słabym - a wydaje się, że wcale taki bardzo słaby nie będzie, bo są w tej chwili dobre wskaźniki gospodarcze. Może być naprawdę dobrze, nie mówiąc już o tych latach najbliższych" - zwrócił się do pracowników firmy.

Jak dodał, "to, co kiedyś wydawało się taką bajką - że kiedyś dogonimy Zachód, te bogate kraje - to dzisiaj jest już dosłownie w zasięgu ręki". "Jest w zasięgu ręki, żebyśmy przegonili Hiszpanię, Włochy, a zaraz potem już Anglię, Francję... a potem jeszcze te kraje najbogatsze" - mówił, wskazując na Finlandię, Niemcy, Holandię czy Danię.

Lider PiS: Trzeba tylko nie prowadzić takiej polityki, żeby było tak, jak to się działo za poprzednich rządów

"To jest absolutnie do uzyskania. Może pokolenie moje (...) doczeka tak już o laseczce, ale państwo mogą jeszcze być zupełnie w sile wieku, kiedy Polska będzie naprawdę bardzo bogatym krajem. Ci, którzy nas przyjmowali do Unii, uważali, że będziemy jak Grecy, jak Włosi, że będą długi... okazało się, że nie, że potrafimy się rozwijać, i to szybko, nie mieć wielkich długów" - stwierdził.

Kaczyński stwierdził, że "trzeba tylko nie prowadzić takiej polityki, żeby było tak, jak to się działo za poprzednich rządów - że budżet po ośmiu latach był, jeśli chodzi o jego siłę nabywczą, niższy niż na samym początku". Jak ocenił, za rządów PiS budżet państwa wzrósł, z uwzględnieniem inflacji o "dobre 50-60 proc."

Wedle danych Eurostatu opublikowanych w czwartek, w kwietniu w Polsce i w Czechach odnotowano najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej - na poziomie 2,7 proc. Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 470 tys., wobec 466 tys. w marcu - poinformował Eurostat.

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) to organizacja skupiająca 38 wysoko rozwiniętych państw z różnych regionów świata; jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego państw członkowskich.

