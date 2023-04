Kaczyński: Jesteśmy gotowi załatwić sprawę zboża z Ukrainy porozumieniem międzypaństwowym

Jesteśmy gotowi w każdej chwili podjąć rozmowy, by załatwić sprawę zboża z Ukrainy w postaci porozumienia międzypaństwowego – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Kaczyński uczestniczy w sobotę w miejscowości Łyse koło Ostrołęki w konwencji PiS dotyczącej rolnictwa.

"Przy asymetrii między polskim a ukraińskim rolnictwem (...), gdyby to wszystko (ukraińskie produkty rolne - PAP) wpływało bez ograniczeń, (…) doprowadziłoby do bardzo daleko idącego kryzysu polskiego rolnictwa. My do tego nie dopuścimy" - mówił prezes PiS.

"Powiadomiliśmy naszych przyjaciół ukraińskich o decyzjach i jesteśmy gotowi w każdej chwili, być może to będą najbliższe dni, podjąć rozmowy, żeby tę sprawę załatwić w postaci porozumienia międzypaństwowego. (…) Tu chodzi o rzeczy fundamentalne" - dodał.

Zapewnił, że Polska chce mieć jak najbliższe stosunki z Ukrainą, ale - jak zaznaczył - "polskiego rolnictwa trzeba bronić".

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl