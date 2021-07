Kaczyński: Najlepiej zarabiający będą płacić musieli sprawiedliwą składkę na ochronę zdrowia

Najlepiej zarabiający będą musieli płacić sprawiedliwą składkę na ochronę zdrowia - powiedział w niedzielę w Rypinie prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński.

"Grupa najlepiej zarabiających menadżerów, najbogatszych ludzi spośród przedsiębiorców będzie musiała sprawiedliwie płacić składkę na służbę zdrowia. No bo gdzie jest (...) jakiekolwiek rozsądne uzasadnienie tego, że człowiek, który ma 4 tys. zł miesięcznie ma płacić tę całą składkę, a ten kto ma 40 tys. zł albo 140 tys. zł miesięcznie ma płacić tyle samo albo mniej od tego biednego" - powiedział.

Kaczyński zaznaczył, że człowiek zamożny najczęściej leczy się w prywatnej ochronie zdrowia, ale często, gdy pojawiają się jakiekolwiek poważne komplikacje zdrowotne, to trafia do publicznej ochrony zdrowia.

"Jak się operacja nie uda (...), to gdzie taki człowiek ląduje? W szpitalu państwowym. Tam jest ratowany. Tego rodzaju zabiegi często kosztują naprawdę ciężkie pieniądze, także w milionach" - powiedział.

"Na jakiej zasadzie takiemu człowiekowi za leczenie mają płacić ci o przeciętnych, a nawet skromnych zarobkach?" - postawił pytanie. Dodał, że "nie ma na to ani moralnego, ani żadnego innego uzasadnienia".

Dodał, że nie chodzi o to, by komuś "szkodzić z tego powodu, że jest bogaty".

"Wręcz przeciwnie chcemy, by Polacy się bogacili na różnych poziomach. Od tego skromnego ku lepszemu, od tego lepszego ku zupełnie dobremu. Od tego zupełnie dobrego do jeszcze wyższego, ale chcemy, by z czegoś to wynikało. Nie z różnego rodzaju lawirowania" - powiedział Kaczyński.

"My chcemy, żeby Polska się bogaciła tymi sposobami, które naprawdę będą bogaciły nas wszystkich" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl