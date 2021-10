Kaczyński: PiS jest reprezentantem polskiej wsi

Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy dumni z tego zaszczytu - mówił w sobotę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński w Przysusze.

W sobotę odbywa się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawiają nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach.

Lider PiS podkreślił, że wiele lat temu zapowiadał, że jego ugrupowanie chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi oraz, że traktuje to nie tylko jako obowiązek, ale także jako zaszczyt i powód do dumy. "Dzisiaj po latach chcę to powtórzyć: jesteśmy reprezentantem polskiej wsi, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy dumni z tego zaszczytu" - zapewnił.

Zaznaczył, że to przeświadczenie i ta duma wynikają z szerszego założenia. "Polska jest jedna, jeden jest naród polski. Ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. Równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla tego najmłodszego pokolenia" - oświadczył Kaczyński. Wskazał jednocześnie, że tylko wtedy będzie nam towarzyszyło poczucie godności. "Tą drogą idziemy i tą drogą będziemy szli" - zapewnił.

Kaczyński wskazał, że polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę przynosi efekty. Zwracał w tym kontekście uwagę, że dziś dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca wsi i miast zbliżyły się do siebie i różnica jest niewielka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl