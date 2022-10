Kaczyński: Polska przyhamowała gospodarczo, ale już się odbiła

Polska oczywiście przyhamowała gospodarczo, ale w zeszłym roku już się odbiła. Ostateczne wyniki badań GUS to jest 6,8 proc. wzrostu - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o problemach z węglem i cenami prądu: Daliśmy sobie z tym radę

Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Częstochowie mówił o problemach związanych z węglem, opałem i cenami energii elektrycznej. „Mogę z bardzo wysokim poziomem pewności zapewnić, że daliśmy sobie z tym radę” – zapewnił.

Podczas spotkania z mieszkańcami Częstochowy Kaczyński sporo uwagi poświęcił bezrobociu, które było "największym nieszczęściem poprzedniego okresu". "I nie pojawiło się. Polska oczywiście przyhamowała gospodarczo, ale w zeszłym roku już się odbiła. Ostateczne wyniki badań GUS to jest 6,8 proc. wzrostu" - powiedział prezes PiS. Dodał, że to jest jeden z największych wzrostów ostatniego 30-lecia.

Kaczyński mówił też o "wielkim światowym kryzysie gospodarczym" związanym z wojną na Ukrainie. "Jesteśmy w trakcie walki z tym kryzysem. Dzisiaj jest problem zimy, węgla, opału, problem cen energii elektrycznej" - podkreślił szef PiS, który zapewnił, że z "bardzo wysokim poziomem pewności, że daliśmy sobie z tym radę".

Podkreślił, że partia rządząca będzie konsekwentnie dążyć do tego, żeby Polska dogoniła Zachód pod względem rozwoju gospodarczego.

"W 1991 roku mieliśmy na głowę, licząc w sile nabywczej, czyli w tym, co jest realne, 27 proc. tego, co Niemcy, czyli jedną czwartą. Byli cztery razy bogatsi niż my. W 2021 roku to już było 66 proc., a tym roku będzie jeszcze prawdopodobnie trochę więcej" - podkreślił prezes partii rządzącej, który mówił także o "przeciętnym dochodzie w sile nabywczej w Unii Europejskiej".

Dodał, że jeśli chodzi o Polskę wynosi on już 77-78 proc. przeciętnego dochodu UE, a "niedługo będzie wynosił 80 proc."

"Sądzę, że tutaj szybko, jeszcze szybciej niż w stosunku do Niemiec, pójdziemy do przodu. To się nam należy" - zaznaczył Kaczyński.

