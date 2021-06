Kaczyński: Polska wsi i małych miast zmieni się ogromnie

Dzięki realizacji naszego programu, Polska wsi i małych miast zmieni się ogromnie - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas promocji Polskiego Ładu.

Prezes podkreślił, że to właśnie w okolicach takich miast jak Wysokie Mazowieckie, gdzie odbywało się niedzielne spotkanie, powinny powstawać filie Specjalnych Stref Ekonomicznych, które będą przyciągać inwestorów, tworzących nowoczesne miejsca pracy.

Zaznaczył, że dla wsi i małych miast będą przeznaczone środki na przedsięwzięcia związane z cyfryzacją. Na to - jak mówił- by każda gmina, która będzie chciała, dostała środki na zakup m.in. sprzętu zwiększającego dostęp do rozwiązań cyfrowych. Ponadto - jak wskazał - powstanie e-okienko do załatwiania wielu formalności związanych z rolnictwem i działalnością rolną.

Prezes podkreślił także, że w Polskim Ładzie będzie wsparcie i ułatwienia dla tworzenia firm przetwórstwa rolno-spożywczego. Przypomniał, że w latach 90. takie przedsiębiorstwa upadły, natomiast teraz będą miały możliwość sprzedaży swoich produktów. Wskazał, że już teraz takie firmy zakładane przez producentów rolnych mogą sprzedawać swoje produkty albo bez podatku, albo na bardzo preferencyjnych zasadach.

"Będziemy także tworzyli mechanizmy, by droga od pola do stołu została radykalnie skrócona. I będziemy paszportować żywność, żeby ta polska, była rzeczywiście polska" - zaznaczył prezes PiS. Zapowiedział, że do kontrolowania tej drogi będą służyły m.in. instrumenty cyfrowe. "Będzie także mechanizm oparty o sputniki po to, żeby kontrolować sytuację na polach".

Dodał, że mechanizmy cyfrowe będą również wykorzystywane m.in przy procedurze sprzedaży i dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa. Wskazał też, że m.in. przy bibliotekach gminnych będą powstawać ośrodki edukacyjne, gdzie będzie można uzupełnić wiedzę z dziedziny cyfryzacji i technologii.

"Jeśli zrealizujemy Polski Ład, to Polska wsi i małych miast w ciągu tej dekady zmieni się ogromnie" - podkreślił.

