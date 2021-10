Kaczyński: Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych (krótk6)

Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych; w tym roku to będzie 3 mld zł - zapowiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze Kaczyński zapowiedział, że powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych.

"W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1 mld 400 mln zł na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą się chcieli ubezpieczyć indywidualnie w różnych towarzystwach" - poinformował lider PiS.

Jak dodał, preferowane są towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń. Kaczyński stwierdził, że ci, którzy podejmą indywidualną decyzję będą mieć "poważne wsparcie państwa".

Prezes PiS wskazał też na poziom bezpieczeństwa w wypadku różnego rodzaju katastrof żywiołowych. "Tu lista jest bardzo długa" - podkreślił. Jak zaznaczył, chodzi o to, by rolnicy czuli się bezpiecznie. "Żebyście państwo wiedzieli, że będzie wsparcie, że to nie będą jakieś kolejne decyzje, kolejne akty państwa, tylko coś stałego - stały mechanizm, który będzie osłaniał produkcję rolną" - zaznaczył Kaczyński. Jak podkreślił, "to naprawdę ogromnie istotne".

