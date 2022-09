Kaczyński: przekop Mierzei Wiślanej to efekt woli inspirowanej patriotyzmem

Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej to efekt woli, inspirowanej patriotyzmem - oświadczył w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystego otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Otwarcie tego kanału to efekt woli, woli, której inspiracją jest patriotyzm" - mówił Kaczyński. Jak dodał, chodzi zarówno o patriotyzm "ogólnopolski, odnoszący się do państwa, prowadzący do wniosków, że nie możemy być zależni i sami decydować o własnych sprawach i terytorium", jak i patriotyzm lokalny mieszkańców Warmii i Mazur.

"Patriotyzm mieszkańców Warmii i Mazur, tych wszystkich, którzy chcieli by ta ziemia się rozwijała, a port elbląski mógł być 4. portem Rzeczypospolitej i mógł przyczyniać się do rozwoju, i do walki z klęską, która tak długo prześladowała tę ziemię - klęski bezrobocia" - mówił prezes PiS.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl