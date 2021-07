Kaczyński: Wprowadzimy ubezpieczenie upraw i hodowli od gwałtownych zmian cen

Będzie ubezpieczenie upraw i hodowli rolnej od klęsk żywiołowych, ale także od gwałtownych skoków cen. To jest w opracowaniu, to trudne zagadnienie i bardzo drogie, ale uznaliśmy, że Polskę na nie stać – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w niedzielę podczas wizyty w Mławie.

"Będzie ubezpieczenie upraw i hodowli rolnej od klęsk żywiołowych, ale też od skoków cen. Rolnik najbardziej boi się, że jego praca pójdzie na marne, bo albo coś się stanie, przyjdzie klęska żywiołowa, albo nagle cena produktu gwałtownie spadnie. To ubezpieczenie jest w opracowaniu, to trudne zagadnienie, bardzo drogie, trzeba na to miliardów złotych, ale uznaliśmy, że Polskę na to stać, aby polscy rolnicy mogli prowadzić swoją produkcję pewni swego" - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w niedzielę podczas wizyty w Mławie.

Zapowiedział, że powstanie wersja programu "Polski Ład" skierowana do wsi. W jego ramach, jak powiedział Jarosław Kaczyński, będzie wsparcie dla rolniczego handlu detalicznego w skali całego kraju, a także dla jego ekspansji zagranicznej, będą powstawać manufaktury, w których rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty.

Kaczyński zapowiedział także wsparcie dla spółdzielni rolniczych i dla przedsięwzięć energetycznych na wsi, także tych, w których wykorzystywane będą np. odpady z produkcji rolnej.

Wicepremier mówił także o tym, co w ramach "Polskiego Ładu" uzyskają mniejsze miejscowości i wieś.

"+Polski Ład+ szczególnie nakierowany jest na to, aby Polacy, którzy żyją w mniejszych ośrodkach i na wsi, dostali prawdziwą szansę, aby pod każdym względem żyć na poziomie tych, co mieszkają w wielkich miastach. Możemy tutaj uczynić wiele i będziemy tak dzielić środki, aby osiągnąć te cele" - powiedział Kaczyński.

Stwierdził, że w ciągu najbliższych 3 lat do podziału będzie 145 mld zł, co daje 50 mln zł na gminę.

"Te pieniądze będą wykorzystane tak, żeby Polska gminna ogromnie się zmieniła. To będą inwestycje, wybrane przez samorządy i mieszkańców. Te pieniądze trafią na remonty szkół, na budowę basenów, hal sportowych, będziemy za nie budować biblioteki, domy kultury, świetlice - samych świetlic ma być ok. 4 tys., domy opieki, domy seniora i oczywiście na drogi" - mówił w Mławie Jarosław Kaczyński.

Według niego, dzięki "Polskiemu Ładowi" Polska ma szansę na okres gwałtownego wzrostu.

"Jeśli osiągniemy cele, o których mówimy, to w roku 30. czy też 32. staniemy się płatnikiem netto. Dla wielu to może być zaskakujące, ale to będzie znaczyło, że ogromnie awansujemy. Nikt nam nie będzie wmawiał, że skoro bierzemy pieniądze, to czegoś nam nie wolno. To sprzeczne z traktatami, ale często takie słowa padają, dlatego warto się z tego wyrwać" - stwierdził Kaczyński.

Dodał także, że to może być historyczne osiągnięcie.

"Jeśli +Polski Ład+ się uda, to będzie osiągnięcie na miarę naszej 1050-letniej historii. Nigdy nie mieliśmy więcej niż 65 proc. zamożności, która była na Zachodzie, tymczasem jeśli się to uda, to osiągniemy poziom 100 proc. poziomu zamożności UE i 95 proc. zamożności Zachodu" - powiedział Jarosław Kaczyński.

