Kaczyński: żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o zrealizowanie naszych zadanie

Chcemy, by nasze hasło: "jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność" zostało zrealizowane - oświadczył w sobotę na konwencji PiS poświęconej rolnictwu prezes partii Jarosław Kaczyński. "Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie zrealizowali" - dodał.

Kaczyński zapowiedział m.in. inwestowanie w to wszystko, czego na wsi jest za mało: "wodociągi, kanalizację, oświetlenie, chodniki przy drogach, urządzenia sportowe, urządzenia służące kulturze, ale także inne przedsięwzięcia pożyteczne, jeżeli tylko będą takie plany".

Podkreślił, że wszystkie te inicjatywy będą "szły od dołu", a nie jak "było w dawnych czasach, w czasach komunizmu, że wszystko szło od góry".

"W tej chwili państwo daje pieniądze, ale inicjatywa co ma być wybudowane, będzie inicjatywą oddolną. To propozycje władz gmin, które powinny być konsultowane z mieszkańcami. Dlaczego? Tylko wtedy będą dobrze mieszkańcom służyć, a chodzi właśnie o to, żeby na wsi było bezpiecznie. Chodzi o to, żeby rozwijał się sport, rozwijała się kultura, żeby był łatwy kontakt z książką, żeby rozwijała się cyfryzacja, to też będzie wspierane" - zapewnił Kaczyński.

Zapowiedział, że "będzie można dostać pieniądze na cyfryzację gospodarstwa rolnego, ale także i to niezależnie od wieku, od pokolenia, na edukację w tej sferze, na nauczenie się, jak z tego korzystać". "Krótko mówiąc na to wszystko, co będzie czyniło naszą wieś i nasze małe miasta, bo ich to też dotyczy, nowoczesnymi, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu" - powiedział prezes PiS.

Jak mówił, "dzisiaj często sugeruje się ludziom, że nowoczesność, to w gruncie rzeczy to wszystko, co przychodzi z Zachodu, a co rozbija normalny, naturalny porządek rzeczy". "Nie, to nie jest nowoczesność, to jest kolejny atak różnego rodzaju ideologicznych szaleństw" - ocenił Kaczyński. "My tego nie potrzebujemy" - dodał.

"My potrzebujemy tej nowoczesności w dobrym tego słowa znaczeniu. I chcemy, żeby w ciągu najbliższych lat, powtarzam nie dziesięcioleci, tylko lat, polska wieś, polskie małe miasta, uzyskały tutaj bardzo dużo" - wskazał.

Zapowiedział również "unowocześnienia w administracji" oraz "plany zabudowy, które będą musiały być w każdej gminie, co też ułatwi inwestycje". "To unowocześnienie to oczywiście cyfryzacja, to możliwość załatwiania przez internet bardzo wielu spraw, to internetowe okienko w urzędzie gminnym" - mówił.

Kaczyński zapewniał również o wsparciu dla dawnych terenów popegeerowskich. "Także tam będzie lepiej. Pod każdym względem" - stwierdził.

"Chcemy, by to nasze hasło +jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność+ zostało zrealizowane. To jest nasze posłannictwo, nasze zadanie" - podkreślił prezes PiS. "Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie, to posłannictwo zrealizowali" - oświadczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl