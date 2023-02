Kaleta (SP): UE chce odebrać Polakom prawo do posiadania własnego samochodu

UE chce Polakom odebrać prawo do posiadania własnego samochodu - powiedział w środę wiceszef MS, polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta odnosząc się do unijnego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. Zapowiedział podniesienie na forum rządu kwestii skierowania w tej sprawie skargi do TSUE

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski 27 października 2022 r. zawarły porozumienie dotyczące bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Od 2035 r. w żadnym państwie członkowskim UE nie będzie można rejestrować nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi.

"UE chce Polakom odebrać prawo do posiadania własnego samochodu, do załatwiania własnych spraw, do dojeżdżania do pracy, do wyjazdu na wakacje. Musimy zrobić wszystko, żeby ten zakaz nie wszedł w życie" - powiedział Kaleta na środowej konferencji prasowej. Jego zdaniem już niebawem, w związku z zaostrzonymi limitami, pojazdy będą drożeć.

Wiceszef MS zapowiedział, że Solidarna Polska będzie robiła wiele, żeby zapobiec wejściu w życie rozwiązań dotyczących aut spalinowych.

"M.in. będziemy na forum rządu rozmawiali, żeby Polska skierowała w tej sprawie skargę do TSUE, ponieważ ten akt prawny jest elementem pakietu Fit for 55, który znacząco wpływa na suwerenność energetyczną państwa członkowskiego, a zatem powinien być przyjmowany jednomyślnie, a w tej procedurze nie jest on procedowany. Jest podstawa do tego żeby skierować skargę do TSUE. Będziemy proponować debatę na ten temat na forum rządu" - zapowiedział Kaleta.

W styczniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła, że zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku jest nierealny. Dodała przy tym, że w tej kwestii Polska jest w mniejszości w Unii Europejskiej.

