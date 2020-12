Kalisz: 35 mln zł pochłonie rozbudowa ulic Nowy Świat i Częstochowska, 27 mln zł to dotacja unijna

Remont jest możliwy dzięki ogromnej dotacji ze środków unijnych w wysokości 27 mln zł; koszt całości to 35 mln zł – powiedział we wtorek PAP wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski, który uczestniczył w podpisaniu umowy miasta z wykonawcą.

We wtorek w kaliskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę ulic Nowy Świat i Częstochowska w ramach drogi wojewódzkiej nr 450.

Prace obejmą odcinek o długości 2,5 km od Rogatki Wrocławskiej do skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Kubusia Puchatka. Wybudowane zostaną nowe jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, zatoki przystankowe i ścieżki rowerowe.

Na ronda turbinowe zostaną przebudowane skrzyżowania ulic Nowy Świat, Legionów i Ułańskiej oraz Częstochowskiej i Budowlanych. Celem jest poprawienie komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja obejmuje również budowę odwodnienia i oświetlenia drogi. Ponadto na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Kordeckiego pojawi się sygnalizacja świetlna akomodacyjna, czyli dostosowująca się do aktualnego natężenia ruchu.

"To największa w ostatnich latach inwestycja drogowa w Kaliszu. Przebudujemy znaczący fragment ramy komunikacyjnej naszego miasta, aby jeszcze lepiej dostosować go do potrzeb wszystkich uczestników ruchu" - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Koszt inwestycji wynosi blisko 35 mln zł, z czego 27 mln zł to środki unijne, których dysponentem jest urząd marszałkowski w Poznaniu.

"To jest ważny ciąg komunikacyjny dla Kalisza; remont jest możliwy dzięki środkom unijnym, które bardzo mocno zasilą budżet miasta" - powiedział wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Inwestycję w 2021 r. zrealizuje konsorcjum trzech firm.