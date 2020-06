Kalisz: 42 miliony złotych trafiło do przedsiębiorców od Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach rządowej tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu otrzymał z ministerialnej rezerwy 42 mln zł. Te środki trafiły już do kieszeni przedsiębiorców – poinformował w czwartek PAP dyrektor urzędu Artur Szymczak.

Najwięcej, bo 9 tysięcy wniosków, które wpłynęły do kaliskiego urzędu pracy dotyczyły pożyczek dla mikro przedsiębiorców. Pozostałe wnioski dotyczyły dofinansowania części kosztów pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych. Tu dofinansowanie zależało od spadku obrotów.

W ramach rządowej tarczy antykryzysowej wydano już łącznie 42 miliony złotych.

"Kalisz znalazł się tym samym w czołówce urzędów pracy, które na bieżąco wydają środki w ramach rządowej pomocy" - powiedział dyrektor Artur Szymczak.

Dodał, że "obecnie to my dzwonimy, jako Urząd Pracy do pracodawców, żeby uzupełniali dokumenty, abyśmy jak najszybciej mogli im przesłać środki finansowe".

Dyrektor kaliskiego pośredniaka poinformował, że w urzędzie uruchomiono dodatkowe dziewięć numerów telefonów, pod którymi pracownicy udzielali informacji przedsiębiorcom na temat wsparcia.

"Zainteresowanie przedsiębiorców pomocą było tak duże, że wydłużono do godziny 19.00 możliwość składania wniosków i innych dokumentów" - poinformował Artur Szymczak.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu cały czas realizuje także zadania związane z rejestracją osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Kaliszu i powiecie wynosi obecnie 2,4 procent.