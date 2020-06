Kalisz: Miasto rozda mieszkańcom nasiona łąk kwietnych i traw

Nasiona łąk kwietnych lub traw otrzymają mieszkańcy, którzy w czerwcu zgłoszą się do urzędu miasta. Program pn. „Kalisz (za)kwitnie” ma na celu promowanie działań proekologicznych – poinformowało biuro prasowe kaliskiego magistratu.

Akcja "Kalisz (za)kwitnie" będzie realizowany przez cały czerwiec. Nasiona otrzymają kaliszanie, którzy wypełnią formularz, a w nim wskażą konkretne miejsce do posiania i zadeklarują chęć dbania o łąkę. Uczestnik programu otrzyma do 1 kg nasion trawy lub do 50 dag mieszanki łąki kwietnej. Wymogiem jest, by teren należał do miasta.

"Rolą urzędu będzie ocena, czy na wskazanym terenie lepiej urośnie tradycyjny trawnik czy łąka kwietna" - zapowiedziało biuro prasowe urzędu miasta. Wnioski można składać elektronicznie lub osobiście w wydziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dodatkowo, aby zachęcić mieszkańców do ukwiecania nawet niewielkich "poletek" w przestrzeni miasta, prezydent Krystian Kinastowski 6 czerwca rozda dwieście miniłąk kwietnych. "To taka nietypowa, "zielona" korespondencja z ratusza. W każdej kopercie znajduje się specjalna mieszanka roślin jednorocznych i wieloletnich, których kwiaty są chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Zawartość wystarczy na obsianie kilku metrów kwadratowych terenu. Nasiona można wymieszać z trawą, dosiać na rosnącym trawniku czy w donicy balkonowej" - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

W "zielonych" kopertach będzie mieszanka nasion roślin przyjaznych owadom zapylającym, jak chaber bławatek, cząber ogrodowy, facelia błękitna, gipsówka wytworna, koniczyna biała, koper ogrodowy, złocień właściwy, krwawnica pospolita, krwawnik pospolity dziki, nagietek lekarski, rumianek pospolity, stokrotka pospolita dzika, złocień właściwy.

Nasiona łąk kwietnych zostaną rozdane 6 czerwca, kiedy zostaną zniesione obostrzenia związane z epidemią - poinformowało biuro prasowe urzędu.