Kalisz: Minister rodziny wręczyła promesy na łączną kwotę 140 mln zł

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg spotkała się w poniedziałek w Kaliszu z beneficjentami rządowego funduszu Polski Ład. Gospodarzom samorządów z terenu regionu kaliskiego wręczyła promesy na ok. 140 mln zł.

"Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj z wami i możemy przynosić wam dobre nowiny" - powiedziała minister Marlena Maląg. Podkreśliła, że "Polski Ład to program, który służy rozwojowi naszemu kraju".

"Z tych 24 mld zł, które zostały rozdysponowane na cały kraj, dla Wielkopolski jest blisko 2 mld zł, a dla regionu kaliskiego 140 mln zł" - zauważyła.

Przypomniała, że w miniony piątek premier Mateusz Morawiecki "ogłosił 4 - miliardowy program dla kraju w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z czego ponad 200 mln zł trafi do Wielkopolski i ponad 22 mln zł - do regionu kaliskiego".

Największym beneficjentem pierwszej tury rządowego programu Polski Ład w regionie kaliskim jest Kalisz. Miasto otrzymało blisko 44 635 mln zł na modernizację ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego.

"To olbrzymia kwota, która robi wrażenie" - powiedział prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. "Gdyby nie to dofinansowanie, które jest na poziomie 95 procent wartości inwestycji, to podejrzewam, że w Kaliszu byłoby ciężko ją zrealizować. Wcześniej nie była planowana ze względu na duże koszty wykonania budowy całej drogi wojewódzkiej 450. Wbrew temu, co się mówi, to jest dowód na to, że współpraca samorządu z rządem jest możliwa" - podkreślił.

Powiat kaliski otrzymał też prawie 5 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej na odcinku Zakrzyn-Młyńsko.

Promesę na kwotę 5 700 mln zł dostał Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto - Czysta Gmina" z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowy zakładowego systemu oczyszczania ścieków w Orlim Stawie. "Z tej inwestycji skorzysta 350 tys. mieszkańców aglomeracji odpadowej - (...) to nie oni będą musieli finansować zadania, które są w projekcie. To odciążenie dla mieszkańców, którzy opłacają funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami" - powiedział prezes związku Jan Kłysz.

Gmina Blizanów na przebudowę drogi gminnej w Brudzewie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zagorzynie otrzymała promesę w wysokości 7 576 mln zł. Wójt Sławomir Musioł zauważył, że dotacja jest większa, niż budżet inwestycyjny gminy na cały rok. "To jest ogromne wsparcie" - podkreślił.

Wójt Brzezin Marek Cieślarczyk, dziękując za czek w wysokości 8 550 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej, stwierdził, że "dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy gmina się rozwija".

5 830 mln zł trafiło do Godziesz Wielkich na stację uzdatniania wody w Białej. "Przy dużych wydatkach, zwłaszcza oświatowych, ta perspektywa finansowa nie należałaby do łatwych do zaplanowania i zrealizowania. Kondycja finansowa naszej gminy pozwalała na funkcjonowanie, ale nie na inwestowanie. Ten zastrzyk finansowy bardzo ułatwi realizację inwestycji" - powiedział wójt Godziesz Wielkich Józef Podłużny.

Ceków Kolonia otrzymała 4 750 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cekowie. Wójt Marek Chojnacki przyznał, że dzięki tym pieniądzom, samorząd będzie przygotowany i gotowy, żeby kolejne firmy i kolejni nowi mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek podziękował za promesę w wysokości 2 641 mln zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Piątku Wielkim."Stacja jest z lat 70., więc te środki znacząco poprawią komfort życia mieszkańców tej części gminy" - powiedział.

Koźminek otrzymał 4 109 mln zł na rozbudowę infrastruktury sportowej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Koźminku i Dębsku. "Naprawimy infrastrukturę boiska i zbudujemy na orliku nowy budynek; tam będzie życie, dużo radości i dużo ruchu. O stacji uzdatniania wody myślałam od początku swojej kadencji, ale mój budżet inwestycyjny na przyszły rok wynosi tylko 500 tys. zł. Dostając takie środki możemy coś na naszych terenach zrobić. To jest ogromne oddziaływanie decyzji władz państwa" - podkreśliła burmistrz Iwona Michniewicz powiedziała.

Wójt Liskowa Maria Krawiec dziękowała za promesę na kwotę 2 374 mln zł, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej. "To radość dla naszej gminy, bo jesteśmy najbiedniejszą gminą w powiecie kaliskim" - powiedziała.

Opatówek otrzymał 8 801 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej w Tłokini Małej oraz na odcinku Tłokinia Kościelna - Borów. Burmistrz Sebastian Wardęcki powiedział, że "środki są pokaźne i rekordowe". "Zapewniamy, że każdą złotówkę wydamy w sposób gospodarny, a inwestycja będzie służyła naszym mieszkańcom" - powiedział Wardęcki.

Wójt Szczytnik Marek Albrecht odebrał promesę na kwotę 7 947 mln zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Stawie, Tymieńcu, Krowicy Pustej i Radliczycach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Marchwaczu, Krowicy Zachodniej i Cieszykowie. "Bez pomocy finansowej rządu nie bylibyśmy w stanie zminimalizować różnicy miedzy wsią a miastem" - powiedział Albrecht.

Gmina Mycielin otrzymała 2 251 mln na modernizację stacji uzdatniania wody w Korzeniewie. Natomiast Żelazków 3 531 mln na modernizację infrastruktury drogowej.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, Jan Dziedziczak i Katarzyna Sójka.

