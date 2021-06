Kalisz: Na osiedlu Dobrzec ma powstać pływalnia sportowa za 16 mln zł

Prezydent Kalisza zadecydował o zburzeniu basenu na osiedlu Dobrzec i wybudowaniu nowego. Krystian Kinastowski poinformował o tym w środę na konferencji prasowej.

"Podjęliśmy decyzję, że w miejscu basenu Delfin, który jest wyłączony z użytkowania w wyniku różnych decyzji moich poprzedników i przestał działać w niejasnych okolicznościach, powstanie nowa pływalnia" - zakomunikował.

Inwestorem w formule zaprojektuj i wybuduj będzie spółka miejska Aquapark Kalisz, która nadzoruje kompleks basenów przy ulicy Sportowej. W tym celu zostanie zaciągnięty komercyjny kredyt; koszt inwestycji oszacowano na 16 mln zł.

"Będzie to basen z dwiema nieckami o długości torów 25 metrów. Będzie też dodatkowa niecka do nauki pływania. W założeniu ma to być typowa pływalnia, jakiej Kalisz potrzebuje" - powiedział Kinastowski.

Prezes spółki Michał Jackowski poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. "Chcemy, żeby nowa pływalnia była na tyle nowoczesna, by spełniała wszystkie obecne wymagania, ale też, żeby była tania w użytkowaniu" - podkreślił. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony do końca sierpnia, a obiekt ma powstać w ciągu 1,5 roku.

Basen Delfin w Kaliszu został zamknięty w 2013 r., ponieważ jego właściciel po 13 latach funkcjonowania nie wytrzymał konkurencji z Aquaparkiem. Kaliszanin zaproponował wówczas miastu odkupienie basenu. Twierdził, że atutem obiektu sportowego jest jego lokalizacja na największym osiedlu mieszkaniowym w Kaliszu.

Ówczesne władze miasta z Januszem Pęcherzem na czele postanowiły sprawdzić, ile pieniędzy trzeba byłoby wydać z budżetu, by doprowadzić basen do stanu umożliwiającego jego użytkowanie. Rzeczoznawca wycenił nakłady na 2 mln zł. Na tej podstawie z zakupu basenu zrezygnowano.

Temat wrócił w 2015 r., kiedy prezydentem miasta został Grzegorz Sapiński. Zlecono nową wycenę; rzeczoznawca oszacował koszty remontu na 567 tys. zł, co przesądziło o zakupie obiektu przez miasto pod koniec 2016 r. za 1 mln zł.

Kiedy rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej remontu basenu, na jaw zaczęły wychodzić mankamenty pływalni. Według kolejnych ekspertyz, remont i modernizacja obiektu mogła kosztować nawet 3,5 mln zł, czyli pięciokrotnie więcej. Ponadto, remont nie dawał gwarancji, że basen będzie funkcjonował prawidłowo. W tej sytuacji prezydent Sapiński uznał, że bardziej opłacalne będzie zburzenie basenu i wybudowanie w jego miejsce nowego.

Władze miasta zawiadomiły prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłego rzeczoznawcę, polegającego na wprowadzeniu w błąd. Prokuratura sprawdzała też, kto w kaliskim urzędzie naraził miasto na niekorzystne rozporządzenie mieniem.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler powiedział w środę PAP, że postępowanie w tej sprawie umorzono. "Nie stwierdzono czynu zabronionego. Zdaniem prokuratury radni i urzędnicy wydawali decyzje zgodne z prawem w ramach działania kolektywnego" - powiedział.

