Kalisz: Ponad 200 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie dla rozwoju

W Kaliszu zostanie wybudowanych ponad 200 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie dla rozwoju. W czwartek podpisano porozumienie dotyczące przekazania miastu ponad 4 ha gruntu z nieruchomości Skarbu Państwa.

Porozumienie podpisali minister ds. samorządu Michał Cieślak, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz Jarosław Pucek - wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"W Kaliszu zostanie wybudowanych od 200 do 300 mieszkań tzw. społecznych, czyli dla tych, których nie stać na zakup mieszkania na rynku developerskim lub nie mają zdolności kredytowej" - powiedział prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Osiedle powstanie przy ulicy Henryka Melcera na osiedlu Tyniec, a budynki wielorodzinne wybuduje Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Teren przy ulicy Melcera - jak podkreślił prezydent Kinastowski - jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwala na szybką realizację inwestycji już w przyszłym roku.

Miastu pozostanie wyłonienie projektanta i wykonawcy inwestycji. Finansowanie zostanie zapewnione w ramach rządowego programu Mieszkanie dla rozwoju.

"Kalisz to kolejny przystanek na rządowej mapie budowy mieszkań i wsparcia samorządu lokalnego. Mieszkanie dla Rozwoju to program skierowany do młodych małżeństw i do osób, których nie stać jeszcze na mieszkanie lub nie posiadają zdolności kredytowej. Dobre warunki do życia, rozwój gospodarczy i praca to są priorytety rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Program realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i ściśle koordynowany przez wicepremiera Jarosława Gowina. Dzisiejsze spotkanie to przykład dobrej współpracy naszego rządu z samorządem terytorialnym. Musimy tworzyć doskonałe warunki działań dla przyszłych pokoleń" - powiedział minister Michał Cieślak.

Szacunkowa cena metra kwadratowego mieszkania wyniesie 4,5 tys. zł.

"Mieszkania będą w bardzo atrakcyjnych cenach, a opłaty eksploatacyjne będą niższe ze względu na nowoczesne technologie i rozwiązania architektoniczne" - powiedział minister. Wyjaśnił, że Krajowy Zasób Nieruchomości jest 100 procentową spółką Skarbu Państwa, która nie jest ukierunkowana na zysk.

Jarosław Pucek, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że zaangażowanie władz Kalisza jest "nieprzeciętne w skali kraju".

Obecnie na mieszkanie w zasobach Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kaliszu oczekuje około 300 osób. Spółka dysponuje 1204 mieszkaniami.

W uroczystości wziął też udział poseł PiS Jan Dziedziczak, który przypomniał, że "szansa na mieszkanie to jedno z głównych haseł, z którymi szliśmy do wyborów".