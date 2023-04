Kalisz: Regionalna Izba Obrachunkowa wykazała nieprawidłowości w gospodarce finansowej miasta

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wykazała nieprawidłowości w gospodarce finansowej kaliskeigo urzędu. Opozycyjni radni domagają się dymisji włodarzy. Rzecznik prasowy prezydenta odpiera zarzuty i twierdzi, że kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień.

RIO opublikowało na swojej stronie wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta Kalisza za 2021 rok. Stwierdzono m.in. nieprawidłowości dotyczące gospodarowania odpadami i wydatkami z budżetu. Wskazano na błędne księgowanie, nieprawidłowe ewidencjonowanie wydatków i dochodów, opóźnienia w wypłacaniu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Zwrócono uwagę na opóźnienia w wypłacaniu pieniędzy przedsiębiorcom, które wpłacano w ramach wadium. Jednym z obszarów, sprawdzanych przez RIO, była gospodarka śmieciowa miasta. W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono nieprawidłowości. Zdaniem inspektorów miasto zawierało umowy, w których brakowało określenia kosztów.

"Kontrola dokumentacji wykazała brak akceptacji finansowej ze strony skarbnika miasta na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Brak kontrasygnaty powoduje brak zapewnienia pewności, że w budżecie są środki finansowe na realizację danej umowy" - powiedział na zwołanej we wtorek konferencji radny PO Dariusz Grodziński. Dodał, że w umowach brakowało określenia wartości ogółem zamówienia bądź maksymalnej wartości, do której można finansować świadczone usługi. To - jak wyjaśnił - dotyczy umów na prowadzenie gospodarki śmieciowej w mieście przez firmy zewnętrzne tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z raportu RIO wynika, że przez 2 miesiące miasto opłacało faktury za odbiór odpadów bez zawartych umów. "Mówiąc wprost wypłacono pieniądze, których nie było w budżecie" - oświadczył radny Grodziński.

Zdaniem RIO nieprawidłowo zostały wypłacone dodatki specjalne dla dwóch wiceprezydentów - Grzegorza Kulawinka i Mateusza Podsadnemego z tytułu "powierzenia dodatkowych zadań polegających na pełnieniu nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych miasta ze wskazanym przez prezydenta zakresie".

Zgodnie z przepisami można je przyznać czasowo w okresie, kiedy następuje zwiększenie zakresu obowiązków. "Według prezydenta zwiększenie zakresu obowiązków trwało od 22 listopada 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia kadencji, nieprzerwanie do końca roku 2021" - poinformowała radna Polski 2050 Magdalena Walczak. Dodała: "Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie to funkcje nadzorcze wiceprezydenci wypełniali w tym okresie, bo z tego protokołu wynika, że nie spisali się zbyt dobrze, mimo to co miesiąc otrzymywali dodatek w kwocie 1850 złotych. Dodatki zostały przyznane wbrew przepisom ustawy, ponieważ nabrał cech charakteru dodatku stałego, podczas kiedy przepisy wskazują, że jest to dodatek tymczasowy na czas powierzenia dodatkowych obowiązków".

Radna Polski 2050 Barbara Oliwiecka powiedziała, że w trakcie trwania kontroli prezydent zreflektował się, że dodatki były naliczane niesłusznie przez 37 miesięcy. "Podczas trwania kontroli wystosował pismo, to był styczeń 2022 roku, żeby te dodatki cofnąć" - przekazała.

Radni opozycji zaapelowali na konferencji o zwrot dodatków specjalnych w kwocie po około 70 tysięcy złotych od każdego z zastępców prezydenta. Ich zdaniem do dymisji powinni podać się prezydent, jego zastępcy i naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Rzecznik prasowy urzędu Katarzyna Ciupek poinformowała PAP, że "przeprowadzona kontrola działania służb finansowych i innych nie stwierdziła istotnych uchybień co do zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi, a opisane w protokole nieprawidłowości będą stanowiły pomoc w osiąganiu celów i wyeliminowaniu ryzyka ich wystąpienia w przyszłości" - oświadczyła.

Dodała, że opisane nieprawidłowości nie mają istotnego znaczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdawczości. "Oprócz ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej kontroli poddano także realizowanie obowiązków prezydenta jako organu podatkowego w zakresie podatków lokalnych. Tu także nie stwierdzono nieprawidłowości, które miałyby wpływ na nieprawidłowe opodatkowanie" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że w poprzedniej kadencji również wypłacane były dodatki specjalne dla wiceprezydentów miasta. "Wcześniejsza kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (wystąpienie pokontrolne z 3.06.2019 r.) nie wskazała na nieprawidłowości w tym zakresie" - oświadczyła. Rzecznik urzędu zaznaczyła, że pisma o wycofaniu dodatków specjalnych dla wiceprezydentów zostały podpisane w styczniu 2022 r., "a zatem na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która rozpoczęła się 5 września 2022 r." - powiedziała Katarzyna Ciupek.

