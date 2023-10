Kamil Pastor z PKO BP: inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc.

Spodziewamy się, że inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc. z 8,2 proc. we wrześniu, co będzie oznaczać kolejny miesiąc szybkiego obniżania się wskaźnika inflacji - powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

We wtorek GUS opublikuje szybki szacunek inflacji w październiku.

"Spodziewamy się, że inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc. z 8,2 proc. we wrześniu, co będzie oznaczać kolejny miesiąc szybkiego obniżania się wskaźnika inflacji" - powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

Dodał, że wśród czynników, które wpłynęły na spadek inflacji, były ceny żywności, które choć w ujęciu rocznym rosły coraz wolniej, to w ujęciu miesięcznym tym razem jednak nie spadły.

"Poza tym na obniżenie się inflacji wpłynęły efekty czysto statystyczne, kolejny miesiąc niskiego wzrostu cen w kategoriach bazowych oraz spadające ceny paliw, które pomimo obserwowanych ostatnio podwyżek na stacjach były średnio w październiku niższe niż średnio we wrześniu" - stwierdził ekonomista PKO BP.

Ocenił, że do końca roku inflacja utrzyma się na zbliżonym poziomie, a więc będzie poniżej 7 proc.

"Sądzimy, że Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu na początku listopada zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. Tym samym stopa referencyjna NBP zostanie obniżona do 5,5 proc." - powiedział Kamil Pastor.