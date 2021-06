Kancelaria Premiera: Programy „Polskiego Ładu” dla rolnictwa

Kancelaria Premiera na Twitterze zaprezentowała więcej informacji o programach, jakie w ramach „Polskiego Ładu” zostały przygotowane z myślą o rolnictwie. Program został zaprezentowany w sobotę w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa.

Kancelaria Premiera na Twitterze zaprezentowała w sobotę zestawienie programów, które obejmują:

Wyższe dopłaty do paliwa dla rolników. W ramach "Polskiego ładu" ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat wg podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. W ramach tego programu tworzone będą miejsca bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Wspierani też będą rolnicy, rozpoczynający lub prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Pozwoli ona na ustanowienie zasad wsparcia rozwoju rodzinnych gospodarstw. Będzie ona obudowana pakietem systemowych zmian, przywracających pełną godność ekonomiczną i społeczną polskim rolnikom z gospodarstw rodzinnych.

Więcej środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Jak wynika z informacji opublikowanych na Twitterze przez Kancelarię Premiera, środki na wsparcie rozwoju polskiej wsi będą pochodzić z funduszy unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności, z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Kodeks rolny ma być nowym aktem prawnym, który kompleksowo ureguluje generalne zasady gospodarowania rolnego oraz podstawowe prawa, dotyczące gospodarowania rolnego.

E-okienko dla rolnika. W ramach e-okienka dla rolnika ma powstać jedno miejsce z e-wnioskami na m.in. zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, wsparcie rolniczego handlu detalicznego, zgłoszenie do KRUS umów dzierżawy, zgłoszenia umów cywilnoprawnych, dopłatę do materiału siewnego oraz ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego.

Centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi. Ten program zakłada opracowanie nowego narzędzia informatycznego, umożliwiającego przegląd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR. To pozwoli na ułatwienie dostępu do wiedzy o nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności "Od pola do stołu". W ranach systemy powstaną rozwiązania, które pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie pochodzenia żywności oraz na wskazanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności lub surowców. Do tego zostaną uproszczone formalności, związane z raportowaniem informacji o produkcji.

Satelitarny system monitoringu upraw rolniczych. Jak informuje Kancelaria Premiera na Twitterze, teledetekcja pozwoli administracji i rolnikom indywidualnym na bieżący monitoring, na dostarczanie informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz o stratach w produkcji rolnej.

Rolnicza część "Polskiego Ładu" została zaprezentowana w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa. Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 mkw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl