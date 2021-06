Kancelaria Prezydenta kuźnią kadr PZU

Społeczny doradca prezydenta, a wcześniej minister w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha został powołany na członka rady nadzorczej PZU. To nie pierwszy taki transfer z otoczenia głowy państwa do największego polskiego ubezpieczyciela.

Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. był ministrem w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. To nie była zresztą pierwsza prezydencka kancelaria w jakiej pracował. W latach 2005-2010 był sekretarzem stanu, a następnie szefem gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego (przypomnijmy, że i obecny prezydent Andrzej Duda był podsekretarzem stanu w kancelarii Lecha Kaczyńskiego w latach 2008-10). W radzie nadzorczej PZU Łopiński zasiadał od 2018 r.Najgłośniejszym transferem z otoczenia Andrzeja Dudy do PZU było jednak przejście pierwszej szefowej jego kancelarii – Małgorzaty Sadurskiej w czerwcu 2017 roku (tydzień po powołaniu do zarządu PZU weszła również w skład zarządu spółki-córki ubezpieczyciela – PZU Życie).Ten transfer wywołał ogromną burzę – wskazywano na brak doświadczenia biznesowego Małgorzaty Sadurskiej (wcześniej pełniła jedynie funkcje w administracji, była też członkiem rady nadzorczej ZUS). Pytany wówczas o to jeden z liderów PiS Marek Suski odpowiadał:: A dlaczego nie? W zarządzie PZU potrzebny jest ktoś, kto zna program PiS.Małgorzata Sadurska pierwotnie deklarowała, że za swoją pracę w zarządzie PZU nie będzie pobierała wynagrodzenia. I tak przez pewien czas było. Potem dziennik „Fakt” ujawnił, że za 2,5-miesięczny okres niepobierania wynagrodzenia dostała jednak wyrównanie – 100 tys. zł. W ubiegłym roku – jak wynika z raportu rocznego PZU – Małgorzata Sadurska zarobiła ponad 1,5 mln zł.W strukturach grupy PZU możemy znaleźć jeszcze kilka osób, którzy są lub byli mniej lub bardziej związani z kancelarią prezydenta. Z kronikarskiego obowiązku można odnotować, że obecna prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy prezydencie RP, zaś członek rady nadzorczej ubezpieczyciela Krzysztof Opolski jest przewodniczącym kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W zarządzie jednej ze spółek grupy – PZU Zdrowie – możemy znaleźć Kazimierza Kuberskiego, który kilka lat temu był dyrektorem Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.