Kanclerz Niemiec: Rosja nie powinna być odcięta od sytemu SWIFT

Odcięcie Rosji od globalnego systemu bankowego SWIFT nie powinno być częścią drugiego pakietu sankcji UE wobec Kremla - powiedział w czwartek w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

- Bardzo ważne jest, abyśmy zgodzili się na te środki, które zostały przygotowane - i zachowali wszystko inne na wypadek sytuacji, w której konieczne może być wyjście poza to - powiedział dziennikarzom Scholz, odpowiadając na pytanie, czy należy odciąć Rosję od SWIFT.



Na razie w grę wchodzą inne pomysły.



- Unia Europejska umieści na swej liście sankcji więcej osób w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę - powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.



Dodał, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu finansowego SWIFT, będzie należeć do przywódców "27".



- Nowi ludzie będą (sankcjonowani), także z Białorusi, w kompleksowym pakiecie, który obejmie sektory gospodarcze. Więcej sankcji będzie dotyczyło sektora finansowego - powiedział Borrell.



Inne kraje domagają się konkretnych działań ws. agresji.



- Nie możemy prowadzić dyskusji w nieskończoność, tylko musimy sięgnąć po cały potencjał odstraszania, jaki mamy do dyspozycji - oświadczył w czwartek przed rozpoczęciem unijnego szczytu poświęconego inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Litwy Gitanas Nauseda.



- Musimy sięgnąć po cały potencjał odstraszania, jaki mamy do dyspozycji w tej sytuacji. Dotychczas niestety tak nie było. Nie byliśmy dość zdecydowani, by powstrzymać Rosję. To tragedia dla Ukrainy, dla Europy, a także dla samej Rosji - powiedział litewski przywódca.



- Nie jest to wojna tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie, przeciwko demokracji i międzynarodowemu ładowi opartemu na zasadach. Nie możemy sobie pozwolić na luksus bycia klubem dyskusyjnym. Nie możemy prowadzić dyskusji w nieskończoność. Musimy podejmować decyzje. Ukraińcy potrzebują naszej pomocy teraz. Jutro może być za późno - ostrzegł Nauseda.











Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl