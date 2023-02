Kandydatura nowego szefa Banku Japonii zostanie ogłoszona 14 lutego – rząd Japonii

Rząd przedstawi parlamentowi kandydaturę nowego szefa Banku Japonii 14 lutego - powiedział dziennikarzom w piątek przedstawiciel rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej Tsuyoshi Takagi. Prezentacja kandydata przed parlamentem ma się odbyć około 24 lutego.

Kadencja prezesa BOJ Haruhiko Kurody upływa w kwietniu i jest to osoba, która najdłużej zasiadała na tym stanowisku w 140-letniej historii banku.

Ogłoszenie decyzji o nowym prezesie Banku Japonii zakończy wielomiesięczne spekulacje na temat tego, kto będzie kierował bankiem centralnym, który po dekadzie stymulacji monetarnej znajduje się pod presją rynku.

Po tak długim okresie stabilności w prezesurze BOJ, zmiana kierownictwa podsyca spekulacje rynkowe, że może być przygotowywana zmiana polityki banku. Inflacja jest już dwukrotnie wyższa od celu banku centralnego, a presja rynku na target rentowności obligacji spowodowała już podwojenie dopuszczalnego zakresu ruchu obligacji.

Media japońskie podały, że premier Japonii Fumio Kishida nominuje na stanowisko prezesa banku Kazuo Uedę, profesora i byłego członka zarządu Banku Japonii. Ten zaskakujący ruch wywołał skokowy wzrost kursu jena.

Jak podała w piątek gazeta "Nikkei" Masayoshi Amamiya, zastępca prezesa BOJ, odmówił przyjęcia stanowiska. Amamiya był postrzegany jako główny kandydat do zastąpienia Haruhiko Kurody przez ekonomistów. NHK, "Yomiuri" i Kyodo podały również, że Ueda był w kolejce do nominacji. Zdaniem prasy wybór ten sugeruje, że Kishida może nie dążyć do drastycznych zmian w banku centralnym.

Według Norihiro Fujito, głównego stratega inwestycyjnego w Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Ueda wyraził ostrożność co do przedwczesnego podnoszenia stóp procentowych.

"Rynek został całkowicie zaskoczony (…) Odkładając na bok to, jaką politykę przyjmie Ueda, sposób, w jaki rząd się tym zajął, wydaje się nieco niezdarny, rozbudziwszy oczekiwania, że Amamiya osiągnie sukces" - powiedział Fujito.

71-letni Ueda, jest profesorem na Uniwersytecie dla Kobiet Kyoritsu, był członkiem zarządu BOJ w latach 1998-2005, kiedy bank centralny po raz pierwszy wprowadził politykę zerowych stóp procentowych i rozpoczął luzowanie ilościowe.

"Relacje Uedy z Bankiem Japonii są niezwykle silne, więc ten wybór został prawdopodobnie dokonany przez BOJ" - napisał w raporcie Takahide Kiuchi, były członek zarządu BOJ i ekonomista Nomura Research Institute.

"Nie można powiedzieć, że Ueda jest przeciwny luzowaniu polityki pieniężnej, ale w porównaniu ze stanowiskiem Kurody, postawą jest po stronie ostrożności" - dodał.

W artykule w lokalnych mediach w zeszłym roku, Ueda, ostrzegł przed zbyt wczesnym podnoszeniem stóp. Powiedział, że nie ma zbyt dużego pola do popisu dla BOJ w kwestii podwyżki stóp, choć nie oznacza to, że szanse są zerowe.

"Myślę, że Ueda to dobry wybór" - powiedział Nobuyasu Atago, główny ekonomista Ichiyoshi Securities.

"Rynki prawdopodobnie będą chciały przedstawić go jako jastrzębia lub gołębia, ale moim zdaniem, nie jest on ani jednym ani drugim. Jest kimś, kto patrzy na rzeczywistość i szuka najlepszej decyzji w polityce monetarnej" - dodał.

Na rynku walutowym japoński jen jest wyceniany na 130,87 za 1 USD. Kurs umacnia się o 0,22 proc.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl