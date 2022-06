Kantar: 40 proc. Polaków chciałoby wymieniać telefon komórkowy co 1,5 roku lub częściej

82 proc. Polaków wymienia telefon komórkowy co dwa lata lub rzadziej, a 40 proc. badanych chciałoby go wymieniać co 1,5 roku lub częściej - przekazał w środę Kantar Public. Z badań wynika, że 86 proc. wykorzystywanych na co dzień urządzeń posiada system Android.

W środę agencja badawcza Kantar Public poinformowała o wynikach przeprowadzonego w kwietniu dla Digital Care badania dotyczącego użytkowania smartfonów w Polsce.

Tak jak w 2019 r. "większość osób", czyli 72 proc. respondentów, korzysta na co dzień z jednego telefonu, a 28 proc. używa "większej liczby urządzeń". "Ponad połowa badanych (56 proc.) ma w swoim domu co najmniej dwa kolejne nieużywane telefony" - wskazał Kantar.

Większość (86 proc.) wykorzystywanych na co dzień urządzeń posiada system Android. "Najczęściej używanym urządzeniem zintegrowanym ze smartfonem są słuchawki bezprzewodowe (58 proc.), w dalszej kolejności głośniki bezprzewodowe (40 proc.) i smartwatch (38 proc.)" - napisano w komunikacie.

"Około 60 proc. badanych używa telefonów mających mniej niż 1,5 roku, a ponad jedna trzecia (37 proc.) deklaruje, że obecna wartość urządzeń to ponad 1000 PLN. W porównaniu do 2019 r. więcej osób ma telefony młodsze i więcej warte" - wymienia Kantar.

Obecnie 82 proc. badanych wymienia telefon komórkowy co dwa lata lub "jeszcze rzadziej". "Pozostali - prawie 20 proc. użytkowników - wymieniają telefon co półtora roku lub częściej. Jednocześnie 40 proc. chciałoby wymieniać smartfon z właśnie taką częstotliwością" - zaznaczono.

Najczęstszym powodem zakupu nowego telefonu jest awaria (44 proc.), a w dalszej kolejności zniszczenie starego urządzenia (36 proc.) lub otrzymanie nowej, atrakcyjnej oferty (31 proc.). Na pierwsze dwie przyczyny częściej zwracają uwagę badani w wieku 18-29 lat, a rzadziej w wieku 50-60 lat (odpowiednio 53 do 35 proc., oraz 47 do 25 proc. - PAP).

"Zakup telefonu komórkowego najczęściej odbywa się u operatora komórkowego (33 proc.), w stacjonarnym sklepie RTV/AGD (26 proc.) lub na Allegro (13 proc.)" - wyszczególnił Kantar. "Najpopularniejsze metody płatności za nowy telefon to jednorazowa płatność gotówką (28 proc.), płatność w ratach u operatora (26 proc.) oraz jednorazowa płatność kartą (24 proc.). Ponad 40 proc. badanych nie płaci za telefon jednorazowo, a zamiast tego na różne sposoby rozkłada płatności na mniejsze kwoty" - poinformowano.

W badaniu pytano o wynajem urządzeń mobilnych. 54 proc. respondentów w ogóle nie słyszała o takiej możliwości, a 46 proc. wiedziała o istnieniu takiego najmu. Z osób, które są świadome istnienia usług wynajmu urządzeń mobilnych "jedynie 9 proc. deklaruje, że wie dużo na ten temat". "Największą postrzeganą korzyścią najmu telefonu jest możliwość korzystania z lepszego modelu (46 proc.), niższa cena (43 proc.) oraz częstsza wymiana telefonu (43 proc.)" - napisano. "Choć najem to rozwiązanie potencjalnie ekologiczne, to pozytywny wpływ na środowisko nie jest kluczową korzyścią - wskazuje na nie 24 proc. osób zainteresowanych tą usługą" - podkreślił Kantar.

W dniach 1-9 kwietnia 2022 r. Kantar Public we współpracy z Digital Care zrealizował badanie dotyczące użytkowników smartfonów i tego, z jakich korzystają telefonów. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów online na próbie 1000 osób w wieku 18-60 lat.

Kantar Public jest częścią światowej grupy Kantar, która jest agencją badawczą, specjalizującą się w analizie danych.

