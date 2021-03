Kantar Consumer Index: w marcu lekko w górę, choć nadal na dużym minusie

W porównaniu do lutego w marcu nastroje konsumentów lekko się poprawiły (o 1,4 pkt) choć wskaźnik klimatu konsumenckiego jest na sporym minusie (minus 26,5 pkt) - podał w piątek Kantar.

Kantar co miesiąc bada nastroje ekonomiczne Polaków. W sondażu pytani są oni o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych.

Jak poinformowano, wskaźnik klimatu konsumenckiego w marcu wyniósł minus 26,5 pkt. i był wyższy o 1,4 pkt niż w lutym.

Sondażownia podała, że wynik Kantar Consumer Index w marcu to rezultat poprawy wszystkich wskaźników - percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Zgodnie z badaniem, wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju w marcu wyniósł minus 35,9 pkt, choć wzrósł on w porównaniu do lutego o 1,1 pkt. "Do wzrostu wskaźnika przyczyniła się wyższa niż przed miesiącem wartość współczynnika rocznej zmiany sytuacji ekonomicznej Polski (o 4 punkty procentowe). Ocena ogólnej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz roczna prognoza zmiany ekonomicznej kraju nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca" - wyjaśniono.

Zgodnie z badaniem największymi optymistami, jeśli chodzi o ekonomiczną sytuację kraju są osoby powyżej 60 roku życia, choć i w tej grupie wskaźnik jest ujemny i wynosi minus 23,4 pkt. Po drugiej stronie stoi z kolei grupa Polaków w wieku 30-39 lat (wynik minus 48,9 pkt.) Większym optymizmem wykazują się osoby z wykształceniem zawodowym (minus 23,1 pkt.), zarabiający 2,5-4 tys. zł (minus 21 pkt.) oraz emeryci (minus 20,9 pkt.). Największymi sceptykami są z kolei osoby z wykształceniem wyższym (minus 47,8 pkt), zarabiający do 1,5 tys zł (minus 40,2 pkt.) oraz bezrobotni (minus 57 pkt.). Dużym sceptycyzmem wykazują się również osoby zarabiający powyżej 4 tys. zł (minus 39,8 pkt) oraz kadra menedżerska (minus 52,7 pkt.).

W przypadku drugiego wskaźnika, czyli oceny kondycji finansowej gospodarstw, to w marcu wyniósł on minus 17,2 pkt. i był wyższy niż w lutym o 1,7 pkt. "Według Polaków nastąpiło pogorszenie obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego (o 2 pkt. proc.). Pozostałe wskaźniki również uległy zmianie. Zarówno wskaźnik oceny sytuacji finansowej, jak i współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosły o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - poinformował Kantar.

Badanie wykazało, że w tej kategorii podobnie jak w przypadku oceny ekonomicznej kraju większymi optymistami są osoby: powyżej 60 roku życia (minus 13,2 pkt), z wykształceniem zawodowym (minus 11,1 pkt), zarabiający w przedziale 2,5-4 tys. zł (minus 12,4 pkt.), a także emeryci (minus 12,9 pkt.). Najgorzej kondycję finansową gospodarstwa domowego widzą z kolei: 30-39 latkowie (minus 23 pkt.), osoby ze średnim wykształceniem (minus 20,2 pkt.), zarabiający od 1,5 do 2,5 tys. zł (minus 28,7 pkt.), a także rolnicy (minus 33,4 pkt.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-10 marca na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1014 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

