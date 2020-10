Kantar : Nastroje społeczne: 51 proc. pesymistów, 28 proc. optymistów

51 proc. Polaków źle ocenia kierunek biegu spraw w kraju. 28 proc. jest przeciwnego zdania. 21 proc. nie potrafi ocenić kierunku biegu spraw - wynika z badania Kantar przeprowadzonego na początku października.

W porównaniu do wyników otrzymanych we wrześniu, odnotowano zmiany. O 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek osób, które pozytywnie oceniają kierunek zmian. O 3 punkty procentowe zwiększył się odsetek tych, którzy oceniają go negatywnie. Odsetek osób niemających zdania na ten temat wzrósł o 1 punkt procentowy.

61 proc. uczestników badania Kantar uważa, że gospodarka w Polsce jest w stanie kryzysu, w tym zdaniem 43 proc. jest to lekki kryzys, a według 17 proc. kryzys jest głęboki. Respondenci pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 29 proc., w tym zdaniem 25 proc. gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju, a zdaniem 4 proc. jest to rozwój dynamiczny. 10 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W porównaniu do wyników z września, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie nie uległ zmianie. Odsetek osób, które twierdzą, że Polska gospodarka się rozwija zmalał o 3 punkty procentowe. Natomiast udział osób, którzy nie mają zdania na ten temat wzrósł o 3 punkty procentowe.

35 proc. badanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 3 lat materialne warunki życia w Polsce nie zmienią się. Na polepszenie warunków wskazuje 20 proc. respondentów, w tym 17 proc. oczekuje pewnej poprawy, a 3 proc. wyraźnej poprawy. 38 proc. ankietowanych uważa, że warunki ulegną one pogorszeniu, w tym 10 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 28 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7 proc. badanych nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z września, opinie uległy zmianie. O 4 punkty procentowe zmniejszył odsetek osób, które twierdzą, że nastąpi poprawa. O 7 punktów procentowych zwiększył się odsetek przewidujących, że nastąpi pogorszenie się materialnych warunków życia. Odsetek badanych przewidujących brak zmian zmniejszył się o 3 punkty procentowe. Procent osób, które nie potrafią wyrazić swojego zdania nie uległ zmianie.

Jak zauważa Kantar, stopa bezrobocia w Polsce od ponad trzech lat (od czerwca 2016 roku) utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jednakże sytuacja związana z epidemią koronawirusa częściowo zmieniła sytuację na rynku pracy i możliwość znalezienia pracy.

52 proc. badanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, w tym 45 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 7 proc. - ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 36 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy, w tym 32 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 3 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 12 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z września, opinie Polaków o rynku pracy uległy niewielkiej zmianie. O 5 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę, a o 1 punkt procentowy wzrósł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych niemających na ten temat zdania wzrósł o 4 punkty procentowe.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-7 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1012 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CATI).