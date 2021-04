Kantar: w kwietniu spadek nastrojów wśród Polaków

74 proc. Polaków, o 8 pkt proc. więcej niż w marcu, w kwietniu źle ocenia bieg spraw w kraju, 21 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z danych opublikowanych w kwietniowym raporcie Kantaru.

Większość Polaków (74 proc.) pesymistycznie ocenia również stan gospodarki w kraju i uważa, że gospodarka jest w kryzysie. Według 40 proc. badanych jest to lekki kryzys, a 34 proc. ma przekonanie o głębokim kryzysie. O tym, że gospodarka się rozwija, przekonanych jest 21 proc. respondentów. 5 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Jedna trzecia ankietowanych uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki w kraju nie zmienią się. 17 proc. uważa, że nastąpi ich poprawa - dla większości niewielka, a tylko dla 2 proc. znaczna. 45 proc. Polaków wskazuje natomiast na znaczne pogorszenie warunków materialnych w Polsce, 6 proc. nie ma opinii na ten temat.

42 proc., Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, 38 proc. uważa, że niekoniecznie taką, jak by się chciało, 4 proc., że bez kłopotu można znaleźć dobrą pracę.46 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy, 40 proc. z nich uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, 6 proc., że jest to niemożliwe. 12 proc. badanych nie ma na ten temat opinii.

Według ekspertki Kantar Anny Trząsalskiej negatywne odczucia dotyczące oceny biegu spraw w kraju, stanu gospodarki i warunków życia towarzyszyły przede wszystkim trzydziestolatkom oraz mieszkańcom największych miast. Taki efekt mogło przynieść, jej zdaniem, wprowadzenie lockdownu, ogłoszone 25 marca, podczas którego ponownie zamknięte zostały np. galerie handlowe, czy sklepy wielkopowierzchniowe. Na początku kwietnia również wystąpiły problemy z rejestracją na szczepienia, co mogło dać Polakom poczucie, że sytuacja nie jest do końca pod kontrolą. Trzydziestolatkowie, jeszcze nie dopuszczeni do rejestracji na szczepienia, mogli, więc mieć powody do frustracji, podobnie jak mieszkańcy największych miast, gdzie kolejki do szczepień są najdłuższe.

Sondaż Kantar został przeprowadzony techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9-14 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1006 mieszkańców Polski.

