Kantar: w listopadzie pogorszenie nastrojów społecznych

W listopadzie zaobserwowano pogorszenie nastrojów społecznych; Polacy słabiej ocenili zarówno sytuację w kraju, jak i stan polskiej gospodarki - wynika z opublikowanego w czwartek badania Kantar Public. W porównaniu z październikiem poprawiły się natomiast oceny sytuacji na rynku pracy.

Według sondażu, Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. 65 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 20 proc. - pozytywnie. 15 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska.

Jak podano, w porównaniu do badania z października wzrósł odsetek osób, które negatywnie oceniają kierunek biegu spraw (o 7 pkt proc.) i spadł odsetek badanych pozytywnie oceniających sytuację w kraju (o 2 pkt proc.). Zmalała grupa osób niemających zdania na ten temat (o 5 pkt proc.).

Według 67 proc. Polaków, gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 41 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 26 proc. badanych. 24 proc. oceniło, że polska gospodarka rozwija się. 9 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. W stosunku do października wzrósł odsetek ocen negatywnych (o 5 pkt proc. i spadł pozytywnych - o 4 pkt proc.).

32 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 15 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 14 proc. będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. nastąpi wyraźna poprawa. 46 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, 7 proc. nie ma opinii na ten temat. W porównaniu do wyników z października spadł odsetek przewidujących brak zmian (o 5 pkt proc.) i przewidujących poprawę (o 2 pkt proc.). Przybyło osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia (o 8 pkt proc.).

60 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, z czego 53 proc. uznało, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 7 proc. - że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 27 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 23 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 4 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 13 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie. W stosunku do wyników z października o 5 pkt proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce i spadł (również o 5 pkt proc.) odsetek twierdzących, że trudno znaleźć pracę.

Jak skomentowała Anna Trząsalska z Kantar Public, negatywne zmiany oceny dotyczące sytuacji w kraju i stanu gospodarki są związane z rosnącą i coraz bardziej dotkliwą inflacją. "Nastrojów społecznych z całą pewnością nie poprawia również coraz bardziej postępująca pandemia i przewidywania dotyczące wprowadzenia lockdownu. Wszystko to sprawia, że zamiast odliczać dni do Świąt, odliczamy liczbę zakażonych koronawirusem i wzrost poziomu inflacji. Niebawem okaże się, czy nowoogłoszona tarcza antyinflacyjna odniesie sukces, a pandemia zostanie opanowana, co odmieni bieg nastrojów społecznych" - stwierdziła Trząsalska.

Badanie zrealizowano w dniach 7-12 listopada br. na próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

