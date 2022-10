Kanthak: jest niezwykle ważne, abyśmy wspierali rodzimych wytwórców, rolników

Jest niezwykle ważne, abyśmy wspierali rodzimych wytwórców, rolników - powiedział wiceszef aktywów państwowych i poseł SP Jan Kanthak podczas spotkania z przedstawicielami rynków hurtowych w Elizówce (Lubelskie).

Wiceszef aktywów państwowych podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami rynków hurtowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce powiedział mediom, że mimo inflacji i wysokich cen energii spółki związane z ich prowadzeniem są w całkiem dobrej sytuacji. "Spółki dostosowują się do nowej rzeczywistości przestawiając się np. na odnawialne źródła energii i starają się być otwarte frontem do hurtowników i klientów detalicznych" - stwierdził.

Mówiąc o roli rynków hurtowych w Polsce wyjaśnił, że dają one możliwość sprzedawania polskich towarów. "To tak naprawdę skrócenie drogi od pola do stołu. Jest niezwykle ważne, abyśmy wspierali rodzimych wytwórców, rolników i aby ułatwić im funkcjonowanie, dotarcie do klientów" - podał.

Zapytany przez dziennikarzy o możliwość wspierania rynków hurtowych wyjaśnił, że państwo nie może ich dotować bezpośrednio i przeznaczać pieniędzy z budżetu na działanie spółek. "Jesteśmy w UE. UE nie pozwala na dotowanie z budżetu państwa spółek, bo byłaby to pomoc publiczna" - zastrzegł dodając, że ważna dla funkcjonowania spółek jest wiedza Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Przypomniał, że piątkowe spotkanie w Elizówce jest drugim zjazdem przedstawicieli rynków hurtowych w Polsce. Celem wydarzenia jest zebranie doświadczeń, zapoznanie się z bieżącą sytuacją i wypracowanie rozwiązań, które będą sprzyjały rozwojowi ich działalności.

