Kapitał dla odpornych, czyli scenariusze finansowania po wirusie

Jak finansować działalność gospodarczą, rozwój, inwestycje we wciąż pandemicznej rzeczywistości? Na co może liczyć biznes po wygaśnięciu tarcz? Co z finansowaniem innowacji? Jak ocenia najbliższe perspektywy sektor bankowy? Na te pytania odpowiadali uczestnicy sesji "Finansowanie gospodarki", zorganizowanej w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Krzysztof Krawczyk, partner w CVC Capital Partners, zwrócił uwagę na spadek liczby transakcji w skali globalnej – aż o 70 proc. W Polsce to „tylko” 26 proc.– Oczekiwania inwestorów angażujących teraz swoje środki są wyższe jeśli chodzi o zwrot – zauważył. – Kapitał widzi wartość w firmach o solidnych fundamentach, odpornych na perturbacje. Stąd parcie na spółki oparte na technologiach. To, jak firma radzi sobie w kryzysie, stanowi dodatkową wartość wycenianą przez rynek - podkreślił.Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, widzi rolę NCBR przede wszystkim w „łagodzeniu ryzyka”. 300 spółek portfelowych i 450 mln zaangażowanych środków to potencjał, który można traktować jako finansowy bufor dla innowacyjnego biznesu w niestabilnej sytuacji.– Kreowanie nowych produktów generuje zwrot w długiej perspektywie – zaznaczył i zapowiedział rozwój wsparcia dla polskich podmiotów działających na rynkach międzynarodowych. Centrum, co podkreślił jego szef, samo zamawia produkty i usługi na rynku w celu wykonania konkretnych działających instalacji.O potencjale polskiego rynku VC, wartego w ubiegłym roku 1 mld 300 mln zł, mówił Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI.– Inwestujemy z partnerami. Nawiązujemy współpracę, wspólnie szukamy podmiotów do inwestowania. My występujemy jako czysty fundusz biznesowy - z zachowaniem pierwiastka polskiego i innowacyjności. Już 10 funduszy VC zadeklarowało współpracę z nami – relacjonował Szubert.Spółka NCBR-u interesuje się inwestycjami w szerokich „widełkach” - od 6 do 120 mln zł. Według Szuberta, wśród spółek technologicznych jest taka potrzeba, a takie właśnie podmioty w fazie wzrostu „uciekają nam za granicę”. Krąg zainteresowań od punktu widzenia branż wytyczają przede wszystkim, choć nie tylko, firmy cyfrowe i inżynierskie, produkcyjne, a nie handlowe.Na co mogą liczyć firmy po tarczach?– Sytuacja jest nadal bezprecedensowa, ale nie musimy obawiać się dużego bezrobocia czy odpływu z giełdy – zapewnił Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Czy pomoc z tarcz była wystarczająca? Przy rozmiarach polskiej gospodarki jej skala była bezprecedensowa. Tak duża jak mogła być.Spokojnie, to tylko dług Resort rozwoju szacuje, że pandemia potrwa rok do półtora.– Jesteśmy lepiej przygotowani – nie tylko medycznie, ale i w gospodarce. Przestawiliśmy się, bardziej trwałe zmiany już „się uleżały”. Lepiej znamy "przeciwnika". Nie spodziewałbym się drugiego lockdownu - powiedział Niedużak. - Jego gospodarczy koszt jest bardzo wysoki. Od tarcz przechodzimy do mieczy - do inwestycyjnej ofensywy.Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, oceniał stan finansów państwa. Jego zdaniem zobowiązania mogą mieć wpływ na rating, ale deficyt finansów publicznych nie odbiega od sytuacji w innych krajach.– Co było nie do pomyślenia parę miesięcy temu, teraz jest rzeczywistością i reakcje rynku są w związku z tym inne, niż byłyby przed pandemią. Ekonomia to dziedzina bardziej dynamiczna niż prawo - zauważył Patkowski. – Możemy być spokojni o obsługę długu. Rynki finansowe nadal zgłaszają gotowość – na wypadek jeszcze większych potrzeb. Ze spokojem możemy patrzeć w przyszłość.„Echo kryzysu” musi, zdaniem Patkowskiego, przyjść i na to powinniśmy być przygotowani. Bezrobocie nie wzrosło aż tak, jak przypuszczano. Państwo ma instrumenty, by utrzymać produkcję budowlano-montażową.- Mniejszy mamy wpływ na inwestycje w sektorze prywatnym - powiedział Patkowski. – Tu możemy zachęcać. Procedujemy estoński CIT.